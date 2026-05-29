Жителям Алматы и области сообщили приятную новость о пляжах на Капшагае

Пляжи Алматинской области готовы к купальному сезону. Такой приятной новостью сегодня, 29 мая 2026 года, поделилась пресс-служба акимата региона, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что купальный сезон в области официально открывается 1 июня.

"Уполномоченными органами утверждены специальные разрешенные места для купания, где полностью обеспечены необходимые меры безопасности. На всех официальных пляжах проведено обследование и очистка дна водоемов, установлены ограждения и предупреждающие знаки, организовано дежурство спасателей. Купание разрешено только на пляжах, соответствующих санитарным и требованиям безопасности". Пресс-служба акимата Алматинской области

Особое внимание, как уточнили власти региона, уделено развитию коммунальных пляжей в городе Конаев:

Пляж №5 в прошлом году был полностью благоустроен и введен в эксплуатацию. На его территории предусмотрены футбольные и волейбольные площадки, детские игровые зоны, workout-площадки, фудкорты, пирс, душевые кабины, раздевалки и парковка. Для обеспечения безопасности функционируют спасательные посты, медицинский пункт, система видеонаблюдения с SOS-кнопками.

В настоящее время продолжаются работы по благоустройству коммунальных пляжей №6 и №7.

Жителям и туристам напомнили, что купание в несанкционированных местах, зонах с сильным течением, а также вблизи маломерных судов строго запрещено, поскольку представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан.

