Жителям Алматы и области сообщили приятную новость о пляжах на Капшагае
Пляжи Алматинской области готовы к купальному сезону. Такой приятной новостью сегодня, 29 мая 2026 года, поделилась пресс-служба акимата региона, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что купальный сезон в области официально открывается 1 июня.
"Уполномоченными органами утверждены специальные разрешенные места для купания, где полностью обеспечены необходимые меры безопасности. На всех официальных пляжах проведено обследование и очистка дна водоемов, установлены ограждения и предупреждающие знаки, организовано дежурство спасателей. Купание разрешено только на пляжах, соответствующих санитарным и требованиям безопасности".Пресс-служба акимата Алматинской области
Особое внимание, как уточнили власти региона, уделено развитию коммунальных пляжей в городе Конаев:
- Пляж №5 в прошлом году был полностью благоустроен и введен в эксплуатацию. На его территории предусмотрены футбольные и волейбольные площадки, детские игровые зоны, workout-площадки, фудкорты, пирс, душевые кабины, раздевалки и парковка. Для обеспечения безопасности функционируют спасательные посты, медицинский пункт, система видеонаблюдения с SOS-кнопками.
- В настоящее время продолжаются работы по благоустройству коммунальных пляжей №6 и №7.
Жителям и туристам напомнили, что купание в несанкционированных местах, зонах с сильным течением, а также вблизи маломерных судов строго запрещено, поскольку представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан.
