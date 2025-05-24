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Общество

В Алматы за три года построено 620 км сетей водоснабжения

трубы, вода, Алматы, ремонт, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 12:34 Фото: пресс-служба акимата Алматы
За три года на посту акима Алматы Ерболата Досаева в городе реализован значительный объем работ по развитию системы водоснабжения.

В результате построено 620 километров новых сетей, что позволило довести охват населения централизованным водоснабжением до 99,6% (для сравнения: в 2022 году – 99,1%). Одновременно снижена степень износа водопроводных сетей с 56,4% до 52,86%.

Особое внимание уделено решению проблемы устойчивого водоснабжения в микрорайоне "Каменское плато" и прилегающих жилых массивах – Юбилейный, Кольсай и Музтау. В этих районах ранее фиксировался устойчивый дефицит водных ресурсов, обусловленный снижением дебета скважин и активной застройкой. Дефицит составлял до 5 тыс. кубометров в сутки, при нормативной потребности около 8 тыс. кубометров.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В рамках поручения главы государства реализован проект по развитию водной инфраструктуры. На станции "Балхаш" построены 7 новых резервуаров общим объемом 7,3 тыс. кубометров, реконструированы 3 резервуара, пробурены 3 новые скважины с производительностью 15,7 тыс. кубометров в сутки, установлены 12 насосов совокупной мощностью 22 тыс. кубометров в сутки.

Для создания магистральной инфраструктуры водоснабжения в микрорайоне "Каменское плато" и прилегающих районах, где ранее отсутствовали водопроводные сети, выполнено строительство 6,1 километра магистральных трубопроводов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Работа по дальнейшему развитию системы водоснабжения города продолжается в соответствии с планами устойчивого развития Алматы и поручениями главы государства.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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