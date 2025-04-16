Определен возраст, когда стоит отказаться от алкоголя

Врач-невролог Владимир Мартынов назвал возраст, в котором важно отказаться от алкоголя. По его словам, спиртные напитки пагубно влияют на когнитивные способности человека, сообщает Zakon.kz.

Так, специалист уверенно заявляет, что после 50 лет человеку особенно важно пересмотреть свое отношение к алкоголю, поскольку он ухудшает работу мозга, а также увеличивает риск депрессии и деменции.

Кроме того, врач в разговоре с РИА Новости добавил, что алкоголь делает сосуды хрупкими, способствует падениям и травмам.

"Полный отказ – это не потеря радости жизни, а осознанное решение сохранить здоровье". Владимир Мартынов

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