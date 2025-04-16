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Советы

Определен возраст, когда стоит отказаться от алкоголя

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 11:49 Фото: pexels
Врач-невролог Владимир Мартынов назвал возраст, в котором важно отказаться от алкоголя. По его словам, спиртные напитки пагубно влияют на когнитивные способности человека, сообщает Zakon.kz.

Так, специалист уверенно заявляет, что после 50 лет человеку особенно важно пересмотреть свое отношение к алкоголю, поскольку он ухудшает работу мозга, а также увеличивает риск депрессии и деменции.

Кроме того, врач в разговоре с РИА Новости добавил, что алкоголь делает сосуды хрупкими, способствует падениям и травмам.

"Полный отказ – это не потеря радости жизни, а осознанное решение сохранить здоровье".Владимир Мартынов

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Казахстанцы стали чаще отказываться от алкоголя

Ранее стало известно, что зеленый чай славится большим количеством ценного вещества под названием полифенол-эпигаллокатехин галлат (EGCG). Это один из мощнейших антиоксидантов. При этом нужно иметь в виду, что у этого чая есть особенность, которая делает его полезным далеко не для всех.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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