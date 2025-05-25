Маршрут без лестниц и подъемов: новая услуга стала доступна для казахстанцев

Новая мобильная услуга стала доступна для казахстанцев с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда и соцзащиты:

"В приложениях для навигации казахстанцам доступна возможность прокладывать пешие маршруты с учетом потребностей лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата в инклюзивности городской среды. Это может облегчить передвижение людям, которым важно понимать наличие крутых спусков и подъемов, лестниц и пандусов".

В ведомстве отметили, что такая услуга нужна не только гражданам, которые находятся в инвалидных креслах, но и тем, кто гуляет с ребенком в коляске, передвигается с багажом.

Чтобы алгоритмы построения пешеходного маршрута учитывали наличие адаптации объектов городской инфраструктуры в приложениях для навигации, таких как 2gis, GoogleMaps, Yandex карты и другие, необходимо включить опцию "Избегать лестниц", либо "Без лестниц, с лифтами" – это повысит удобство передвижения.

"Для некоторых приложений данные о возможных маршрутах собирались при помощи привлеченных субподрядных работников. А для тестирования функционала в картах от Yandex Qazaqstan привлекли участников общественного фонда "ITeachMe". Теперь в приложении отмечены более чем 4,5 тыс. лестниц с пандусами в Астане и Алматы, которые учитываются при построении пеших маршрутов", – добавили в Минтруда.

В этом же приложении есть данные о доступности объектов городской инфраструктуры. Для этого в карточках организаций предусмотрен раздел "Особенности", который содержит информацию о наличии пандуса, кнопки вызова персонала, лифта и так далее.

Раннее в Минтруда сообщили о том, что 300 казахстанцев из числа зарегистрированных безработных, находящихся в сложной жизненной ситуации, получат SMS с информацией о возможностях трудоустройства.