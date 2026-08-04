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Право

Казахстанцам будет доступно больше медицинских услуг онлайн

Телемедицина, врач онлайн, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 08:57 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения разработало проект поправок в правила организации, предоставления и оплаты дистанционных медицинских услуг, сообщает Zakon.kz.

Перечень медицинских услуг, которые казахстанцы смогут получать дистанционно, планируют расширить. В Министерстве здравоохранения подготовили проект приказа, который определяет, какие консультации и диагностические исследования смогут проводиться в онлайн-формате, а также устанавливает единые требования к качеству и безопасности таких услуг.

Документ предусматривает развитие системы дистанционной медицинской помощи и расширяет возможности использования современных цифровых технологий в здравоохранении.

В частности, впервые утверждается перечень медицинских услуг, которые могут предоставляться в дистанционном формате, а также перечень диагностических исследований, результаты которых врач сможет описывать и интерпретировать онлайн. Кроме того, документ определяет технологии, которые будут использоваться при оказании телемедицинских услуг, и расширяет условия их предоставления.

В ведомстве отметили, что изменения направлены на то, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной и удобной для пациентов, сохранив при этом высокие требования к качеству и безопасности.

При этом новые нормы не заменяют очный прием врача, сообщили в Министерстве. Если пациенту необходим осмотр, обследование или лечение в медицинской организации, помощь по-прежнему будет оказываться в традиционном формате. Дистанционные медицинские услуги будут применяться только в тех случаях, когда это допустимо с медицинской точки зрения и соответствует установленным требованиям.

В Минздраве ожидают, что обновленные правила позволят повысить доступность медицинской помощи для жителей всех регионов страны, в том числе сельских населенных пунктов, а также для людей с ограниченной мобильностью и пациентов, которым требуется динамическое наблюдение или повторные консультации.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 августа.

Мы сообщали, что Минздрав планирует улучшить работу Службы поддержки пациента.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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