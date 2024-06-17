На какой стадии ремонт главных дорог Карагандинской области, рассказали в Минтранспорта

Министр транспорта Марат Карабаев с рабочей поездкой побывал в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Во время поездки глава ведомства посетил аэропорт "Сары-Арка", автобусный парк №3 и железнодорожный вокзал Караганды, также встретился с жителями региона, сообщили в Министерстве транспорта РК.

Большая часть вопросов карагандинцев касалась ремонтных работ, проводимых на автодорогах, а также открытия новых междугородних авиарейсов. В ходе встречи с жителями региона глава министерства рассказал, как продвигается ремонт основных дорожных артерий Карагандинской области.

"На 85% завершен автодорожный объект Караганда – Балхаш, который относится к коридору Центр – Юг. Общая протяженность дороги – 363 километра, специалисты полностью ликвидировали все объездные дороги. В рамках проекта предусмотрено 46 искусственных сооружений. Так, завершено строительство 11 мостов, 32 путепроводов для проезда сельхозтехники, транспортной развязки и путепровода через железную дорогу, сейчас ведутся работы по благоустройству. Также дорожники укладывают верхний слой асфальта и устанавливают для безопасности дорожного движения барьерные ограждения", – отметил Марат Карабаев.

Жители области отметили, что обеспокоены качеством дорог в направлении Караганда – Павлодар, а также Караганда – Каркаралинск.

"В целом в этом году комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта ремонтом охвачено порядка 600 километров автодорог республиканского значения Карагандинской области. В эту цифру входят как проекты по реконструкции, так и капитальный и средний ремонт. Значительно улучшится дорога от Караганды до Павлодара. Если в прошлом году отремонтировано порядка 60 километров, то в этом году работы начнем еще на 60 километрах. Соответственно, большая часть дороги будет обновлена", – отметил министр.

Также планируется отремонтировать порядка 135 километров автодороги Караганда – Каркаралинск. До 2024 года специалисты отремонтировали более 60 километров. Если учитывать тот факт, что общая протяженность дороги составляет 200 километров, то дорога будет отремонтирована практически полностью. Работы будут завершены к концу 2025 года.

Новое покрытие также появится между селами Кубейты и Нура, а также Ынтымак и Темиртау.

В текущем дорожно-строительном сезоне, согласно поручению главы государства, Министерством транспорта планируется охватить рекордные 12 тыс. километров автодорог. В приоритете дороги, где ремонтные работы не проводились с момента их строительства.

В ходе поездки министра в Карагандинскую область также стало известно, что в следующем году планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта "Сары-Арка", а также обновление перронной техники.