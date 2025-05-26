Главбух больницы в Уральске присвоила 35 млн тенге, чтобы содержать родственников-наркоманов и внуков

Главного бухгалтера областной инфекционной больницы в Уральске осудили на 7 лет за растрату более 35 млн тенге. Женщина призналась, что присвоила деньги, чтобы содержать внуков и престарелую мать, а также обеспечивать трамадолом сына и сноху, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Из обвинительного акта следует, что подсудимая устроилась в областную инфекционную больницу в качестве бухгалтера еще в 2005 году. Она зарекомендовала себя как ответственный, грамотный и честный специалист. На ней была полная матответственность за товарно-материальные и имущественные ценности, оборудование, инвентарь и денежные средства учреждения. Коллеги доверяли ей, а руководство даже предоставило свое ЭЦП.

Однако в январе 2024 года женщина решила воспользоваться своим служебным положением в корыстных целях. Тогда она и сделала первые незаконные начисления на свою карту в размере 1 млн тенге. С января по ноябрь 2024 года подсудимая похитила в общей сложности более 35 млн тенге. Заподозрив неладное, директор создала комиссию, которая выявила хищение. Допрошенные в суде коллеги отзывались о ней исключительно с положительной стороны.

Сама подсудимая полностью признала вину и раскаялась. В суде она заявила, что пошла на отчаянный шаг из-за проблем в семье. Старший сын страдает наркоманией и устраивал скандалы. Младший женился, его супруга также употребляет наркотики. Похищенные деньги уходили на питание, трамадол, психотропные капли, содержание детей и внуков. Также на иждивении женщины находится престарелая мать. Она просила суд учесть семейные обстоятельства и не лишать ее свободы. До суда она частично возместила ущерб – 6,1 млн тенге.

Несмотря на это, суд признал женщину виновной по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы.

"Меру пресечения в виде "домашнего ареста" изменить на "содержание под стражей" до вступления приговора в законную силу. Взять подсудимую под стражу в зале суда немедленно. Взыскать с осужденной в счет возмещения материального ущерба 29 866 243 тенге", – говорится в приговоре суда.

У осужденной также конфисковали дом и дачу. Приговор огласила судья Найля Джунусова.

Ранее мы также писали о том, как схема хищения 700 млн тенге довела чиновницу в Алматинской области до тюрьмы.