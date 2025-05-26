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Общество

Заморозки и сильная жара одновременно накроют Казахстан 27-29 мая

Заморозки и сильная жара одновременно накроют Казахстан 27-29 мая, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 13:13 Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 27 по 29 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в страну вернется тепло, но холод сместится в другие регионы.

"Холод, наблюдавшийся в прошедшие дни в северной половине страны, начнет постепенно смещаться на восток, где вслед дождям придет понижение температуры воздуха, и в ночные часы в отдельных регионах ожидаются заморозки. Но несмотря на то, что основной холод постепенно смещается за пределы Казахстана, северо-западный антициклон, подпитываемый холодными воздушными массами, не даст сильное повышение температуры воздуха: ночами еще будет свежо, а днем столбики термометров зафиксируют +20+25°С. И только на западе и юге республики жители почувствуют лето – здесь 29 мая воздух днем прогреется до +30+35°С".РГП "Казгидромет"

В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 26 мая 2025 года синоптики объявили штормовое предупреждение. В связи с этим МЧС призвало граждан без крайней необходимости не выходить на улицу, а также отказаться от дальних путешествий и ходьбы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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