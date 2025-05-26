Казахстанцев призвали не выходить на улицу 26 мая без крайней необходимости: в МЧС назвали причину
Фото: unsplash
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана сегодня, 26 мая 2025 года, обратилось к гражданам с важным призывом, сообщает Zakon.kz.
Причина – штормовое предупреждение, объявленное в большинстве регионов страны РГП "Казгидромет".
В связи с этим МЧС настоятельно рекомендует казахстанцам соблюдать следующие меры безопасности:
- следить за официальными источниками;
- без крайней необходимости не выходить на улицу;
- отказаться от дальних путешествий и ходьбы.
Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 26 мая 2025 года синоптики объявили штормовое предупреждение.
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