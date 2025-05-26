Казахстанцев призвали не выходить на улицу 26 мая без крайней необходимости: в МЧС назвали причину

Фото: unsplash

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана сегодня, 26 мая 2025 года, обратилось к гражданам с важным призывом, сообщает Zakon.kz.

Причина – штормовое предупреждение, объявленное в большинстве регионов страны РГП "Казгидромет". В связи с этим МЧС настоятельно рекомендует казахстанцам соблюдать следующие меры безопасности: следить за официальными источниками;

без крайней необходимости не выходить на улицу;

отказаться от дальних путешествий и ходьбы. Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 26 мая 2025 года синоптики объявили штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: