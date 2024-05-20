Карин: Сокращается число желающих выйти из казахстанского гражданства

Под председательством государственного советника Ерлана Карина 20 мая состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при президенте Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, на мероприятии рассмотрен ряд вопросов в сфере гражданства. Заслушана информация помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева и министра внутренних дел Ержана Саденова о состоянии работы в рамках основных направлений деятельности комиссии.

"В ходе заседания государственный советник отметил, что в последние годы растет количество принимаемых в гражданство нашей страны лиц и сокращается число желающих выйти из него, что свидетельствует о востребованности института казахстанского гражданства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам заседания комиссией приняты соответствующие решения и рекомендации.

Ранее официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев рассказал, в каком случае в стране могут отказать в приеме в гражданство. Эти поправки подписал глава государства. Подробнее можно прочитать здесь.

