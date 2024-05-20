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Карин: Сокращается число желающих выйти из казахстанского гражданства

Карин: Сокращается число желающих выйти из казахстанского гражданства , фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 18:26 Фото: akorda.kz
Под председательством государственного советника Ерлана Карина 20 мая состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при президенте Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, на мероприятии рассмотрен ряд вопросов в сфере гражданства. Заслушана информация помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева и министра внутренних дел Ержана Саденова о состоянии работы в рамках основных направлений деятельности комиссии.

"В ходе заседания государственный советник отметил, что в последние годы растет количество принимаемых в гражданство нашей страны лиц и сокращается число желающих выйти из него, что свидетельствует о востребованности института казахстанского гражданства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам заседания комиссией приняты соответствующие решения и рекомендации.

Ранее официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев рассказал, в каком случае в стране могут отказать в приеме в гражданство. Эти поправки подписал глава государства. Подробнее можно прочитать здесь

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