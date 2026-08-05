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Мир

Первая женщина-генерал Военно-воздушных сил назначена в Турции

Женщина-генерал ВВС Турции, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 07:25 Фото: turkiyegazetesi
С 30 августа 2026 года полковник Озлем Карапынар станет первой женщиной-генералом Военно-воздушных сил Турции, сообщает Zakon.kz.

Высший военный совет Турции, заседание которого на днях прошло под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, утвердил новые назначения и повышения в командном составе Вооруженных сил. Одним из самых заметных решений стало повышение полковника Озлем Карапынар до звания бригадного генерала, пишет Türkiye Gazetesi.

"Она стала первой женщиной в истории Военно-воздушных сил Турции, получившей генеральское звание", – говорится в публикации.
Женщина-генерал ВВС Турции, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 07:25

Фото: Facebook/turkiyegazetesi

Решение совета вступит в силу 30 августа 2026 года. С этого дня Карапынар официально станет первым женщиной-генералом турецких ВВС.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в США.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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