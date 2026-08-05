Первая женщина-генерал Военно-воздушных сил назначена в Турции

С 30 августа 2026 года полковник Озлем Карапынар станет первой женщиной-генералом Военно-воздушных сил Турции, сообщает Zakon.kz.

Высший военный совет Турции, заседание которого на днях прошло под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, утвердил новые назначения и повышения в командном составе Вооруженных сил. Одним из самых заметных решений стало повышение полковника Озлем Карапынар до звания бригадного генерала, пишет Türkiye Gazetesi.

"Она стала первой женщиной в истории Военно-воздушных сил Турции, получившей генеральское звание", – говорится в публикации.

Решение совета вступит в силу 30 августа 2026 года. С этого дня Карапынар официально станет первым женщиной-генералом турецких ВВС.

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