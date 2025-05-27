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Общество

Аким области Абай призвал выходцев из региона внести вклад в развитие родного края

Аким призвал выходцев из региона внести вклад в развитие региона, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 16:21 Фото: акимат области Абай
В Семее 19-20 июня пройдет инвестиционный форум под названием "Туған жерге туыңды тік". Аким области Берик Уали, в преддверии этого важного для региона события, обратился с призывом к крупным предпринимателям – выходцам из области, принять участие в процветании родного края.
"Это уникальная возможность выразить уважение своей Родине, земле, где вы родились и выросли. Форум станет площадкой для встречи земляков, которые, несмотря на расстояние, хранят в сердце любовь к родной земле. Здесь соединятся общие цели, добрые намерения и совместные идеи. Человек, который прочно укоренился на своей Родине и водрузил на ее земле свое знамя, всегда будет сильным духом, уважаемым и успешным. "Туған жерге туыңды тік" – это традиция, передающаяся из поколения в поколение. Завет наших предков остается актуальным и сегодня он будет ориентиром и для будущих поколений", – сказал глава области.

Недавно аким области озвучил план дальнейшего развития региона. В соответствии с ним, в Семее будет построен новый микрорайон, рассчитанный на 75 тысяч жителей.

"Здесь появятся жилые комплексы, более 40 административных, коммерческих и социальных объектов, а также парки и зоны отдыха. В будущем в рамках этого проекта будут построены Дворец молодежи, Дворец единоборств, Дом ученых, медиацентр, выставочный центр, Дом дружбы, центр для инвесторов, музыкальная школа, филармония, этнопарк, стадион, колледж, музей, детские сады, гостиницы и торговые комплексы. Если мы объединим усилия, будем действовать в единстве и будем относиться друг к другу с доверием, то сможем справиться с любыми вызовами. Одним из ключевых направлений комплексного плана развития области стало привлечение иностранных инвестиций. И я приглашаю вас принять участие в развитии нашего региона", – заключил аким.
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Айсулу Омарова
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