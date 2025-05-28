Школа мстит ученику: депутат о скандале в НИШ в Алматы

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова 28 мая 2025 года высказалась о скандале, который разгорается вокруг Назарбаев интеллектуальной школы в Алматы. Там за несколько дней до окончания учебного года отчислили 11-классника Сункара Майкана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Ирина Смирнова заявила, что в Казахстане обязательное среднее образование и только в НИШ действует 12-летнее образование.

"Куда ему идти? А пусть идет и 11-й класс повторит. А не кажется ли тогда, что это слишком большое наказание? Исключить, вернуть его в 11-й класс школы. Значит, та школа справится, а эта школа не справилась? А не легко ли школа решила отделаться? А может, школе все-таки лучше заняться своими конкретными обязанностями – воспитывать, учить, воспитывать своим примером, как не нужно вести к конфликту и по закону работать, а не по своим понятиям и представлениям", – сказала она.

По ее словам, сейчас "НИШ решила мстить ученику и не пускать его учиться дальше".

"Они сами не справились с этой ситуацией. Почему весь коллектив ополчился на этого ребенка? А что пять лет они делали? До этого у него было одно взыскание – в 9 классе он вынес дверку какой-то тумбочки на улицу. Вы считаете это большим преступлением? Идет противодействие школы и ученика. Ученика, который имеет права по закону учиться в школе. У нас школы создаются для учеников, не для учителей. Учителей туда нанимают работать, и они там работать должны профессионально и квалифицированно, и здесь их защищает Закон "О статусе педагогов". Но у них есть также и обязанности работать качественно. Я ни в коем случае не хочу его поддерживать в том, что он оскорбил учителя, это неправильно, но это является воспитательным моментом, надо просто воспитывать ребенка и работать с ним дальше, а не отказываться от него, проведя с ним 5 лет", – резюмировала депутат.

23 мая 2025 года, за несколько дней до окончания учебного года, из НИШ в Алматы отчислили 11-классника Сункара Майкана за дисциплинарное нарушение. На защиту ученика встала депутат Мажилиса Ирина Смирнова. Однако у образовательного учреждения своя твердая позиция. По словам главы НИШ Ануара Жангозина, ученик "допустил в адрес учителя грубое и оскорбительное высказывание, употребив нецензурное слово "ш….ва" в присутствии других учащихся".

26 мая 2025 года депутат Ирина Смирнова заявила, что всегда надо стоять на стороне ребенка и соблюдать права ребенка.