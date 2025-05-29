Саясат Нурбек высказался о скандале в НИШ с отчислением 11-классника
Глава Миннауки отметил, что это – непростой вопрос, и необходимо формировать культуру академической честности: списывание и отказ от самостоятельного написания работы – в первую очередь вред самому себе.
"Это те знания, которые сам студент или школьник не получил. Сейчас идет скандальная история с отчислением школьника из НИШ – и это правильное решение. Потому что невозможно построить качественное образование без сильной академической честности. Все самые сильные образовательные системы – канадская, североамериканская, японская – построены на принципе академической честности", – озвучил Саясат Нурбек.
По его мнению, если не принимается плагиат и очень жестко выстраивается культура антиплагиата, то будет и качественное образование.
"Поэтому я считаю, что это (отчисление школьника. – Прим. ред.) было правильно. В любых таких кейсах нужно стоять на принципах академической честности", – дополнил Саясат Нурбек.
23 мая 2025 года, за несколько дней до окончания учебного года, из НИШ в Алматы отчислили 11-классника Сункара Майкана за дисциплинарное нарушение. На защиту ученика встала депутат Мажилиса Ирина Смирнова.
Однако у образовательного учреждения своя твердая позиция. По словам главы НИШ Ануара Жангозина, ученик "допустил в адрес учителя грубое и оскорбительное высказывание, употребив нецензурное слово "ш….ва" в присутствии других учащихся".
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