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Общество

В Астане движение на улице Кенесары перекроют на пару дней

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 10:26 Фото: pixabay
В Астане продолжаются работы по среднему ремонту улицы Кенесары на участке от ул. А. Сембинова до ул. Е. Брусиловского. В связи с этим столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сделало новое обращение, сообщает Zakon.kz.

Известно, что с 27 по 29 мая 2025 года будет полностью перекрыто движение на данном участке.

Фото: gov.kz

Водителей и пешеходов заранее попросили планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – добавили в управлении.

Ранее Министерство транспорта Казахстана обратилось с хорошей новостью к жителям страны. Согласно сообщению, ведомство намерено отменить оплату за проезд по участкам платных дорог с дефектами.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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