Депутат о легализации тонировки автомобилей: Может поступить в бюджет более 50 млрд тенге

Депутат Мажилиса Олжас Куспеков на пленарном заседании палаты 28 мая 2025 года рассказал, сколько денег может МНЭ "выиграть" от легализации передних боковых стекол автомобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Куспеков в своем запросе на имя министра нацэкономики Серика Жумангарина поднял вопрос легализации платной тонировки передних боковых стекол автомобилей. Эту меру он рассматривает не только как механизм удовлетворения актуальных общественных запросов, но и как эффективный источник устойчивых неналоговых поступлений в бюджет.

"По официальным данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2025 года в стране зарегистрировано 6 млн 176 тыс. транспортных средств, из которых 86,5% – легковые. Даже при охвате 5% автопарка и средней стоимости разрешения 50 МРП объем потенциальных поступлений в бюджет может превысить 50 млрд тенге в год. Эти средства могут быть целенаправленно использованы на восстановление и развитие инфраструктуры – ремонт и содержание автомобильных дорог", – сказал депутат.

В пример он привел позитивный опыт соседних стран. Так, в Кыргызстане в 2024 году в бюджет поступило порядка 4 млрд тенге от выдачи разрешений на тонировку. В Узбекистане разрешение выдается при светопропускании от 70%. Тогда как в ОАЭ и Южной Корее тонировка передних стекол разрешена до 50% и 40%, соответственно, при соблюдении технических требований и оплаты пошлины.

При этом он напомнил, что, согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", допускается использование тонировки на передних боковых стеклах при условии светопропускания не менее 70%.

"Эти требования необходимо положить в основу национального подхода к легализации тонировки. Успешный опыт использования платных госуслуг уже существует. Так, в 2024 году бюджет получил 15,8 млрд тенге от продажи VIP-госномеров, что подтверждает эффективность подобных решений. Международный опыт также подтверждает эффективность легализованной платной тонировки", – заявил мажилисмен.

В этой связи он предложил правительству разработать механизм легализации платной тонировки передних боковых стекол автомобилей при условии светопропускания не менее 70% с оформлением разрешений и поступлением соответствующих сборов в бюджет. А также предусмотреть создание специального целевого фонда развития инфраструктуры, в который будут аккумулироваться поступления от платной тонировки, с обеспечением прозрачности и адресности использования этих средств.

27 июня 2024 года этот вопрос прокомментировал еще Марат Кожаев, будучи вице-министром внутренних дел. Он сообщил тогда, что в свое время данный запрет был введен из-за трудностей идентификации водителей и пассажиров.