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Общество

Казахстан теряет десятки миллиардов тенге на зарубежных онлайн-платформах такси – депутат

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 18:28 Фото: unsplash
Депутат Мажилиса Мархабат Жайымбетов на пленарном заседании палаты 21 мая 2025 года предложил создать цифровую карту страны для разработки казахстанских цифровых приложений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мархабат Жайымбетов в своем запросе на имя первого заместителя премьер-министра Романа Скляра указал на проблемы в сфере автоперевозок.

"Автобусные парки практически исчезли, объем международных перевозок продолжает сокращаться. Сотни тысяч казахстанских водителей стали зависимы от цифровых таксопарков. Лишь небольшая часть оплаты за каждую поездку пассажирами поступает нашим водителям. Остальное же уходит в руки иностранцам. Таким образом, определенный процент прибыли, получаемой через повседневные онлайн-сервисы такси, уходит за рубеж", – отметил он.

По его словам, цифровые такси-платформы начинают с 16%, а дополнительные таксопарки забирают еще от 2 до 4%.

"На самом деле большая часть уходит на комиссии платформе таксопарков, и водители не зарабатывают свои заслуженные деньги. Иностранные платформы эффективно используют свои возможности, и в их руках большая часть рынка. Из-за отсутствия конкуренции у людей ограничены возможности выбора, в итоге вопросы качества и цены остаются нерешенными. Услуги такси дорожают, особенно в праздники, и когда погода портится, цены взлетают", – добавил мажилисмен.

При этом он заявил, что зарубежные цифровые платформы не инвестируют в экономику страны и не развивают инфраструктуру.

"Мы десятки миллиардов тенге теряем на этих платформах. Этот момент представляет прямую угрозу национальной, а также экономической безопасности нашей страны. Кроме того, монополия позволяет этим платформам увеличивать свои доходы бесконтрольно. Нам следует пересмотреть комиссионную политику в сфере цифровых услуг и усилить защиту национальных интересов", – почеркнул депутат.

В этой связи он предложил оказать поддержку в создании казахстанских цифровых приложений, создать важнейшую инфраструктуру для нашего рынка – цифровую карту страны.

"Нужно также потребовать регулирование комиссий крупных такси-агрегатов. То есть необходимо снизить комиссии платформ такси до 3-5%. Необходимо регулировать динамическое ценообразование на рынках монополии в сфере такси, гражданской авиации и железнодорожных пассажирских перевозок с учетом того, что их основные расходы практически не меняются, а меняется только спрос на монопольные услуги", – резюмировал Мархабат Жайымбетов.

29 апреля 2025 года Агентством по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и привлечением компетентных специалистов проведен аудит эффективности алгоритмического ценообразования Яндекс Такси.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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