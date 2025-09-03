Полная тонировка авто и снижение скорости: озвучена позиция МВД

Министр внутренних дел Ержан Саденов 3 сентября 2025 года на брифинге в Мажилисе озвучил позицию ведомства о легализации тонирования передних и боковых стекол автомобилей в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Саденов отметил, что МВД категорически против предложения пересмотреть тонировку автомобилей в Казахстане.

"Сейчас у нас есть допустимая норма. Задние стекла могут быть затонированы – там действуют заводские стандарты. Полная тонировка всех стекол в целях безопасности неприемлема. Мы против такого, такого закона нет и подобных предложений не поступало", – озвучил он.

Также журналисты поинтересовались, как министр относится к предложению снизить скорость в городах. По словам главы МВД, такой вопрос на повестке не стоит.

"Если в черте города есть объездные, то там и 80 км/ч разрешено, чтобы была интенсивность движения и не было заторов. Мы будем решать в зависимости от ситуации, и она везде разная", – дополнил Ержан Саденов.

28 мая 2025 года депутат Мажилиса Олжас Куспеков рассказал, сколько денег может МНЭ "выиграть" от легализации передних боковых стекол автомобилей.

О планах снизить скорость движения авто на дорогах Казахстана 27 августа рассказал глава Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.