Общество

Полная тонировка авто и снижение скорости: озвучена позиция МВД

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 13:23 Фото: pexels
Министр внутренних дел Ержан Саденов 3 сентября 2025 года на брифинге в Мажилисе озвучил позицию ведомства о легализации тонирования передних и боковых стекол автомобилей в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Саденов отметил, что МВД категорически против предложения пересмотреть тонировку автомобилей в Казахстане.

"Сейчас у нас есть допустимая норма. Задние стекла могут быть затонированы – там действуют заводские стандарты. Полная тонировка всех стекол в целях безопасности неприемлема. Мы против такого, такого закона нет и подобных предложений не поступало", – озвучил он.

Также журналисты поинтересовались, как министр относится к предложению снизить скорость в городах. По словам главы МВД, такой вопрос на повестке не стоит.

"Если в черте города есть объездные, то там и 80 км/ч разрешено, чтобы была интенсивность движения и не было заторов. Мы будем решать в зависимости от ситуации, и она везде разная", – дополнил Ержан Саденов.

28 мая 2025 года депутат Мажилиса Олжас Куспеков рассказал, сколько денег может МНЭ "выиграть" от легализации передних боковых стекол автомобилей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 13:23
МВД Казахстана изучает возможность разрешить тонировку лобовых и передних стекол авто

О планах снизить скорость движения авто на дорогах Казахстана 27 августа рассказал глава Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
