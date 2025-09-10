#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
536.76
630.85
6.45
Общество

Спикер Мажилиса о кибератаках: Новые угрозы продолжают расти

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 11:32 Фото: freepik
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов 10 сентября 2025 года на пленарном заседании высказался о некоторых положениях президентского Послания, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, вопрос кибербезопасности требует особого внимания.

"В условиях стремительного цифрового развития мы должны уделить особое внимание вопросам кибербезопасности. Этот вопрос неоднократно поднимался депутатами. Направлялись депутатские запросы, выдвигались инициативы. Принят ряд норм. Однако новые вызовы и угрозы продолжают расти", – сказал Кошанов.

Именно поэтому, считает спикер, президент в своем Послании вновь акцентировал на этом особое внимание.

"Нам необходимо продумать новые эффективные механизмы и подготовить новые законодательные подходы", – добавил Кошанов.

Мы писали, что глава государства в своем Послании заявил о необходимости выстроить интеллектуальную систему противодействия киберпреступности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
"Обещают вернуть деньги": Нацбанк обратился к казахстанцам с новым предупреждением
Общество
12:35, Сегодня
"Обещают вернуть деньги": Нацбанк обратился к казахстанцам с новым предупреждением
ОПГ получила доступ к телефонам казахстанцев и оформила кредиты
Общество
12:05, Сегодня
ОПГ получила доступ к телефонам казахстанцев и оформила кредиты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: