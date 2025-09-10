Спикер Мажилиса о кибератаках: Новые угрозы продолжают расти

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов 10 сентября 2025 года на пленарном заседании высказался о некоторых положениях президентского Послания, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, вопрос кибербезопасности требует особого внимания.

"В условиях стремительного цифрового развития мы должны уделить особое внимание вопросам кибербезопасности. Этот вопрос неоднократно поднимался депутатами. Направлялись депутатские запросы, выдвигались инициативы. Принят ряд норм. Однако новые вызовы и угрозы продолжают расти", – сказал Кошанов.

Именно поэтому, считает спикер, президент в своем Послании вновь акцентировал на этом особое внимание.

"Нам необходимо продумать новые эффективные механизмы и подготовить новые законодательные подходы", – добавил Кошанов.

Мы писали, что глава государства в своем Послании заявил о необходимости выстроить интеллектуальную систему противодействия киберпреступности.