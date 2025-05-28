7,8 млн штрафа и 10 лет лишения свободы грозит за кражу невесты в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 28 мая 2025 года одобрили во втором чтении поправки, которыми в Казахстане впервые вводится наказание за сталкинг и возвращается в Уголовный кодекс статья о краже невест. Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

Такие нормы внесены в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел".

Как отметил депутат Абзал Куспан, документом предусматривается внесение изменений и дополнений в 16 законов, направленных на их совершенствование. Самыми резонансными стали нормы о краже невест и сталкинге.

"Название статьи изменилось, и изменилось оно по существу. Поступило изначально по краже невест, сейчас статья 125-1 называется "Принуждение к вступлению в брак". Потерпевшим может выступить как женщина, так и мужчина. По части 1 "Принуждение лица к вступлению в брак под угрозой применения насилия или шантажа" грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 2000 МРП либо исправительные работы, либо ограничение свободы или лишение свободы на срок до 2-х лет. По части 2, если применяется сила или если действие совершается в отношении несовершеннолетней, или в составе группы, то в этом случае наступает уголовная ответственность в виде штрафа до 5000 МРП, либо ограничение свободы или лишение свободы на срок от 3 до 7 лишения свободы. По части 3, если эти деяния повлекли тяжкие последствия в виде гибели потерпевшей, то тогда наступает уголовная ответственность, которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет", – сказал мажилисмен.

Предусмотрена проектом закона и ответственность родственников, которые будут помогать удерживать "невесту".

"По статье 125-1 по части 2 подпадают в данном случае – "в группе лиц", то есть все те случаи, которые вы описываете, они подпадают по части 2 и они вместе с похитителем понесут уголовное наказание – от 3 до 7 лет грозит за такое деяние", – пояснил Абзал Куспан.

За сталкинг же будет грозить до 50 суток ареста.

"Предусмотрен штраф и самое максимальное наказание – 50 суток ареста. Это относится к уголовным проступкам, а не преступлениям. Будут доказывать правоохранительные органы, жертве достаточно будет обратиться в органы внутренних дел с заявлением и дальше расследование будут вести сотрудники полиции", – пояснил Абзал Куспан.

Также законопроектом предлагается:

определить порядок содержания в приемниках-распределителях лиц, подвергнутых административному аресту;

исключить понятие "местная полицейская служба";

в сфере подразделений полиции на транспорте термин "линейные" заменить на термин "на транспорте".

В Закон РК "О правоохранительной службе" внесены поправки в части:

включения срока прохождения специальной проверки кандидата, поступающего на правоохранительную службу в период испытательного срока;

сохранения прав, гарантий, льгот, компенсаций, пенсионного обеспечения и социальной защиты сотрудников на период прикомандирования в государственные органы и международные организации;

освобождения от сдачи нормативов по определению профессиональной пригодности сотрудников прокуратуры;

тестирования на знание государственного языка при аттестации;

выплат подъемного пособия, возмещение затрат на перевозку имущества, проезда к месту службы ротируемым сотрудникам;

продления срока службы сотрудникам достигших предельного возраста не более двух раз за весь период службы в правоохранительных органах.

"Также внесены поправки, дающие право членам семей сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, военнослужащих, погибших до 31 декабря 2021 года при исполнении служебного долга, на получение ежемесячных выплат. На сегодняшний день 530 семей сотрудников и военнослужащих, погибших с 16.12.1991 г. по 31.12.2021 г., не получают такие выплаты. Ежегодно потребуется выделение из государственного бюджета 968 млн тенге", – пояснил мажилисмен.

Еще одна новелла закона направлена на развитие промышленности в сфере конопли (канабиса) в Казахстане и развития экономики страны.

5 февраля 2025 года сообщалось, почему сталкинг отнесли к уголовным проступкам.