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Общество

В Усть-Каменогорске за наезд на подростка осудили водителя автобуса

Общественный транспорт, автобус, автобусы, автобусная остановка, троллейбус, троллейбусы , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 06:46 Фото: Zakon.kz
ДТП с участием автобуса и мопеда в Усть-Каменогорске произошло еще летом прошлого года, но судебные разбирательства завершились только сейчас, сообщает Zakon.kz.

По информации YK-news.kz, в суде № 2 сообщили, что 62-летний устькаменогорец работал в одном из ТОО, которое обслуживает несколько городских маршрутов. 6 августа мужчина был за рулем автобуса № 47.

Около 20:40 автобус ехал по улице Черняховского и, когда поворачивал на улицу Полтавскую (второстепенная дорога), врезался в мопед.

Мопедист тоже ехал по улице Черняховского, но водитель автобуса его не пропустил. Последний – подросток 2010 года рождения, получил тяжелые травмы: сотрясение мозга, переломы, в том числе нижней челюсти, ушиб легких и другие.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Водитель признал вину, во время разбирательств он сказал, что мопед ехал без света и он его не увидел. Также на повороте растет тополь, который закрывает видимость.

Водителя автобуса признали виновным по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Водитель получил год ограничения свободы, его на год лишили права управления транспортными средствами. С компании-перевозчика в пользу потерпевшего взыскали компенсацию морального вреда.

Ранее жительница Усть-Каменогорска попала в травмпункт после нападения вороны.

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Аксинья Титова
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