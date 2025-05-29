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Происшествия

Жительница Усть-Каменогорска попала в травмпункт после нападения вороны

Птица, вода, небо, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 06:17 Фото: pexels
По информации очевидцев, инцидент произошел 26 мая в районе телестудии Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

По информации YK-news.kz, в районе инцидента на деревьях гнездятся вороны. Сейчас они выкармливают птенцов, поэтому бывают весьма агрессивны, охраняя потомство.

В случае, произошедшем с горожанкой, птица была настолько агрессивна, что после нападения пострадавшая обратилась в травмпункт, расположенный в городской больнице №4.

"Действительно, 26 мая было такое обращение. У девушки была незначительная травма на голове. Пациентке оказали помощь, рану обработали, сделали перевязку. Также для профилактики она получила вакцину против бешенства", – сообщили в травмпункте.

Ранее мы писали, что беркуты обрели свободу в области Жетысу.

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Аксинья Титова
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