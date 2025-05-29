Жительница Усть-Каменогорска попала в травмпункт после нападения вороны

По информации очевидцев, инцидент произошел 26 мая в районе телестудии Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

По информации YK-news.kz, в районе инцидента на деревьях гнездятся вороны. Сейчас они выкармливают птенцов, поэтому бывают весьма агрессивны, охраняя потомство.

В случае, произошедшем с горожанкой, птица была настолько агрессивна, что после нападения пострадавшая обратилась в травмпункт, расположенный в городской больнице №4.

"Действительно, 26 мая было такое обращение. У девушки была незначительная травма на голове. Пациентке оказали помощь, рану обработали, сделали перевязку. Также для профилактики она получила вакцину против бешенства", – сообщили в травмпункте.

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