Астанчанин не смог объяснить свое многомиллиардное богатство и лишился его

30 апреля 2025 года в Антикоре рассказали о случае обращения в пользу государства денег и имущества на 5 млрд тенге из-за того, что не была доказана легитимность их происхождения, сообщает Zakon.kz.

Как озвучил представитель ведомства Данияр Бигайдаров, во время финансовых расследований при проведении работ по поиску, аресту и возврату активов, установлению их бенефициарных собственников, получению по ним интересующих сведений и доказательств ведется тесное взаимодействие с Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры и другими правоохранительными органами.

"К примеру, по результатам совместной с Комитетом по возврату активов работы решением Межрайонного суда по гражданским делам Астаны в пользу государства возвращены денежные средства, ювелирные изделия и предметы роскоши на общую сумму свыше 5 млрд тенге. Проведенными следственными действиями и анализом собранных материалов установлены разумные сомнения в законности источников приобретения и происхождения данных активов, а также несоответствие их стоимости размеру законных доходов либо иных законных источников", – пояснил спикер.

Он также рассказал, что при расследованиях проверке подвергают активы, оформленные на родственников подозреваемых, доверенных и иных лиц, зачастую используемых в качестве номинальных собственников. Как правило, они не могут обосновать легальность происхождения имущества и денег, использованных для его приобретения, а их официальные доходы значительно ниже стоимости активов.