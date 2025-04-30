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События

Астанчанин не смог объяснить свое многомиллиардное богатство и лишился его

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 14:19 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
30 апреля 2025 года в Антикоре рассказали о случае обращения в пользу государства денег и имущества на 5 млрд тенге из-за того, что не была доказана легитимность их происхождения, сообщает Zakon.kz.

Как озвучил представитель ведомства Данияр Бигайдаров, во время финансовых расследований при проведении работ по поиску, аресту и возврату активов, установлению их бенефициарных собственников, получению по ним интересующих сведений и доказательств ведется тесное взаимодействие с Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры и другими правоохранительными органами.

"К примеру, по результатам совместной с Комитетом по возврату активов работы решением Межрайонного суда по гражданским делам Астаны в пользу государства возвращены денежные средства, ювелирные изделия и предметы роскоши на общую сумму свыше 5 млрд тенге. Проведенными следственными действиями и анализом собранных материалов установлены разумные сомнения в законности источников приобретения и происхождения данных активов, а также несоответствие их стоимости размеру законных доходов либо иных законных источников", – пояснил спикер.

Он также рассказал, что при расследованиях проверке подвергают активы, оформленные на родственников подозреваемых, доверенных и иных лиц, зачастую используемых в качестве номинальных собственников. Как правило, они не могут обосновать легальность происхождения имущества и денег, использованных для его приобретения, а их официальные доходы значительно ниже стоимости активов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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