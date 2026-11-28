Золото сакской знати уцелело после древних грабителей: уникальную находку сделали в Казахстане
Как пишет 27 ноября 2026 года сайт телеканала "24KZ", сам курган отличается необычной архитектурой. По мнению исследователей, там были захоронены представители знати. Однако еще в древности погребение неоднократно подвергалось разграблению.
За последние три года в области Жетысу археологи исследовали десятки курганов. Среди обнаруженных артефактов – украшения в зверином стиле, керамика и другие предметы, сохранившие свидетельства древней культуры.
Все находки, представляющие историческую и культурную ценность, пополнят фонд областного музея. В дальнейшем их представят широкой публике.
"За три месяца исследований удалось выявить немало исторически значимых сведений, многие из которых ранее были неизвестны. Курган полностью изучен, получена исчерпывающая информация о захоронении. По итогам работы написана монография", – рассказал Хамит Айткул, руководитель отдела Государственного историко-культурного музея-заповедника "Есік".
По словам директора Центра по охране историко-культурного наследия области Жетысу Галымжана Оспанова, работа по изучению древних памятников в регионе продолжится.
"В следующем году планируем раскопать два кургана. Также проведем исследования и документирование территории, чтобы определить количество расположенных здесь памятников, установить их охранные зоны и подготовить необходимую документацию". Галымжан Оспанов, директор Центра по охране историко-культурного наследия области Жетысу
Ранее в Египте ученые обнаружили древнее кладбище с сотнями захоронений, каменными и керамическими гробами, а также золотыми артефактами.