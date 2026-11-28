В области Жетысу археологи обнаружили золотые серьги, наконечники стрел и фрагмент хлыста сакского периода. Уникальные артефакты нашли в одном из древних курганов близ Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 27 ноября 2026 года сайт телеканала "24KZ", сам курган отличается необычной архитектурой. По мнению исследователей, там были захоронены представители знати. Однако еще в древности погребение неоднократно подвергалось разграблению.

За последние три года в области Жетысу археологи исследовали десятки курганов. Среди обнаруженных артефактов – украшения в зверином стиле, керамика и другие предметы, сохранившие свидетельства древней культуры.

Все находки, представляющие историческую и культурную ценность, пополнят фонд областного музея. В дальнейшем их представят широкой публике.

"За три месяца исследований удалось выявить немало исторически значимых сведений, многие из которых ранее были неизвестны. Курган полностью изучен, получена исчерпывающая информация о захоронении. По итогам работы написана монография", – рассказал Хамит Айткул, руководитель отдела Государственного историко-культурного музея-заповедника "Есік".

По словам директора Центра по охране историко-культурного наследия области Жетысу Галымжана Оспанова, работа по изучению древних памятников в регионе продолжится.

"В следующем году планируем раскопать два кургана. Также проведем исследования и документирование территории, чтобы определить количество расположенных здесь памятников, установить их охранные зоны и подготовить необходимую документацию". Галымжан Оспанов, директор Центра по охране историко-культурного наследия области Жетысу

Ранее в Египте ученые обнаружили древнее кладбище с сотнями захоронений, каменными и керамическими гробами, а также золотыми артефактами.