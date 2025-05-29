#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.66
580.59
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
512.66
580.59
6.45
Общество

Снимают деньги с депозита и оформляют кредиты: как казахстанцы становятся жертвами мошенников

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 15:01 Фото: pexels
Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов в кулуарах Сената 29 мая 2025 года выразил несогласие с заявлением об уязвимости банковских приложений, из-за чего мошенники легко оформляют якобы на людей кредиты, сообщает Zakon.kz.

Олжас Кизатов заявил, что АРРФР недавно проводило внеплановую инспекционную проверку мобильных приложений банков.

"Проверка была в отношении всех кейсов, когда были там жалобы, что банковские приложения уязвимы. Результаты этой внеплановой проверки подтверждают обратное: нет такого, как вы говорите в своем вопросе, что есть массовые случаи, когда из-за уязвимости банковских приложений люди страдают. Я еще раз вам скажу, что 95% финансового мошенничества связано с социальной инженерией. Когда заемщик сам попадает под влияние мошенников, телефонных мошенников, идет в офис банка или микрофинансовой организации, оформляет на свое имя фиктивный заем, мошеннический заем или деньги снимает со своего депозитного счета и передает мошенникам", – сказал он.

По словам замглавы АРРФР, при этом со стороны банка и микрофинансовой организации нарушений требований законодательства нет.

"То есть здесь именно больше уже психологический фактор, когда заемщик попадает под влияние мошенников", – пояснил Олжас Кизатов.

Ранее Олжас Кизатов рассказал о возможности введения нового механизма по списанию мошеннических кредитов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Врали и смеялись: потерпевшая сторона требует наказать девушек-свидетельниц убийства Шерзата Полата
Общество
15:38, Сегодня
Врали и смеялись: потерпевшая сторона требует наказать девушек-свидетельниц убийства Шерзата Полата
Когда все пассажирские вагоны в Казахстане оборудуют видеокамерами
Общество
15:33, Сегодня
Когда все пассажирские вагоны в Казахстане оборудуют видеокамерами
"Перейдите по ссылке, чтобы получить посылку": казахстанцам раскрыли, кто им отправляет это SMS
Общество
15:23, Сегодня
"Перейдите по ссылке, чтобы получить посылку": казахстанцам раскрыли, кто им отправляет это SMS
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: