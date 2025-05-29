Снимают деньги с депозита и оформляют кредиты: как казахстанцы становятся жертвами мошенников

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Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов в кулуарах Сената 29 мая 2025 года выразил несогласие с заявлением об уязвимости банковских приложений, из-за чего мошенники легко оформляют якобы на людей кредиты, сообщает Zakon.kz.

Олжас Кизатов заявил, что АРРФР недавно проводило внеплановую инспекционную проверку мобильных приложений банков. "Проверка была в отношении всех кейсов, когда были там жалобы, что банковские приложения уязвимы. Результаты этой внеплановой проверки подтверждают обратное: нет такого, как вы говорите в своем вопросе, что есть массовые случаи, когда из-за уязвимости банковских приложений люди страдают. Я еще раз вам скажу, что 95% финансового мошенничества связано с социальной инженерией. Когда заемщик сам попадает под влияние мошенников, телефонных мошенников, идет в офис банка или микрофинансовой организации, оформляет на свое имя фиктивный заем, мошеннический заем или деньги снимает со своего депозитного счета и передает мошенникам", – сказал он. По словам замглавы АРРФР, при этом со стороны банка и микрофинансовой организации нарушений требований законодательства нет. "То есть здесь именно больше уже психологический фактор, когда заемщик попадает под влияние мошенников", – пояснил Олжас Кизатов. Ранее Олжас Кизатов рассказал о возможности введения нового механизма по списанию мошеннических кредитов.

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