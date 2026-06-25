Когда банки и МФО обязаны списать кредиты срочникам
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Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов в кулуарах Сената 25 июня 2026 года рассказал, могут ли банки и микрофинансовые организации выдавать кредиты призывникам, передает корреспондент Zakon.kz.
Олжас Кизатов напомнил, что внесен на уровне закона запрет на выдачу кредитов людям, которые проходят воинскую службу, как банкам, так и микрофинансовым организациям.
"В реализацию этой нормы Государственное кредитное бюро предоставляет банкам информацию о тех людях, которые проходят воинскую службу, и банки, если это лицо состоит в перечне, им кредит не выдают – автоматически. Без разницы – лично приходит или онлайн. Если банк в нарушение закона выдаст кредит, то к нему будут применены надзорные меры. Я думаю, что такие кредиты могут быть списаны, так как по закону стоит запрет на выдачу им кредитов", – добавил он.
6 мая 2026 года сообщалось, что для военнослужащих срочной службы предусмотрены специальные меры финансовой защиты, которые позволяют временно снизить кредитную нагрузку и сосредоточиться на прохождении службы.
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