Часть Бухар Жырау, Сатпаева и Габдуллина в Алматы перекроют до конца августа

Сегодня, 29 мая 2025 года, в пресс-службе акимата Алматы сделали важное заявление. В нем говорится о временном ограничении движения на трех улицах города из-за реконструкции теплосетей, сообщает Zakon.kz.

Так, с 30 мая по 15 августа движение автотранспорта будет ограничено на бульваре Бухар Жырау от улицы Байтурсынова до улицы С. Маркова с северной стороны. С 29 мая движение на южной стороне бульвара Бухар Жырау возобновится.

Уже с 1 июня по 20 августа движение будет ограничено по улице Сатпаева от улицы Масанчи до улицы Байтурсынова в обоих направлениях.

Кроме того, со 2 июня по 20 августа движение будет ограничено на улице Габдуллина от улицы Римского-Корсакова до улицы Нахимова в обоих направлениях.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Специалисты подчеркивают, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного уличного сегмента.

Ранее сообщалось, что в Астане продолжаются работы по среднему ремонту улицы Кенесары на участке от ул. А. Сембинова до ул. Е. Брусиловского. В связи с этим столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сделало новое обращение. Известно, что с 27 по 29 мая 2025 года будет полностью перекрыто движение на данном участке.