Мошенники маскируются под банки: как не попасться на фишинг
Фото: freepik
Фишинг – один из самых распространенных видов онлайн-мошенничества. Казахстанцам 29 мая 2025 года напомнили, как не попасться на эту уловку мошенников, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, цель фишинга – получить конфиденциальные данные людей: логины, пароли, реквизиты банковских карт.
Злоумышленники создают поддельные сайты, внешне полностью копирующие официальные ресурсы банков, интернет-магазинов и других популярных сервисов. Ссылки на них распространяются через электронную почту, мессенджеры, соцсети.
На что обратить внимание
- Адрес сайта. Мошенники используют схожие домены: например, в названии может быть лишняя буква или цифра. Проверьте, начинается ли адрес с https:// – это обязательный признак защищенного соединения.
- Оформление. Примитивный дизайн, ошибки в тексте, неработающие ссылки и разделы – признаки фальшивки.
- Запрос данных. Если сайт просит ввести ИИН, номер карты, CVV-код или СМС-пароль – это, скорее всего, фишинг. Банки не запрашивают такую информацию через сайты.
Как защититься:
- внимательно проверяйте адрес сайта перед вводом данных;
- установите антивирус с функцией защиты от фишинга;
- никогда не переходите по ссылкам из подозрительных писем и сообщений;
- не вводите личные данные на незнакомых или сомнительных сайтах;
- используйте отдельную виртуальную карту для онлайн-покупок с ограниченной суммой.
Если вы стали жертвой фишинга – немедленно обратитесь в банк и правоохранительные органы, заблокируйте карту и смените пароли.
Сегодня, 29 мая, казахстанцев предупредили о новой волне сообщений якобы от "Казпочты".
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