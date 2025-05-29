Мошенники маскируются под банки: как не попасться на фишинг

Фишинг – один из самых распространенных видов онлайн-мошенничества. Казахстанцам 29 мая 2025 года напомнили, как не попасться на эту уловку мошенников, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, цель фишинга – получить конфиденциальные данные людей: логины, пароли, реквизиты банковских карт.

Злоумышленники создают поддельные сайты, внешне полностью копирующие официальные ресурсы банков, интернет-магазинов и других популярных сервисов. Ссылки на них распространяются через электронную почту, мессенджеры, соцсети.

На что обратить внимание

Адрес сайта. Мошенники используют схожие домены: например, в названии может быть лишняя буква или цифра. Проверьте, начинается ли адрес с https:// – это обязательный признак защищенного соединения.

Оформление. Примитивный дизайн, ошибки в тексте, неработающие ссылки и разделы – признаки фальшивки.

Примитивный дизайн, ошибки в тексте, неработающие ссылки и разделы – признаки фальшивки. Запрос данных. Если сайт просит ввести ИИН, номер карты, CVV-код или СМС-пароль – это, скорее всего, фишинг. Банки не запрашивают такую информацию через сайты.

Как защититься:

внимательно проверяйте адрес сайта перед вводом данных;

установите антивирус с функцией защиты от фишинга;

никогда не переходите по ссылкам из подозрительных писем и сообщений;

не вводите личные данные на незнакомых или сомнительных сайтах;

используйте отдельную виртуальную карту для онлайн-покупок с ограниченной суммой.

Если вы стали жертвой фишинга – немедленно обратитесь в банк и правоохранительные органы, заблокируйте карту и смените пароли.

Сегодня, 29 мая, казахстанцев предупредили о новой волне сообщений якобы от "Казпочты".