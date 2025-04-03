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Общество

Прервите разговор: к казахстанцам с важным предупреждением обратился Нацбанк

Мошенничество, мошенники, взлом данных, мошеннические схемы, заявление Нацбанка о мошенниках, заявление Национального банка РК о злоумышленниках, злоумышленники, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 12:44 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 3 апреля 2025 года, предупредил о мошеннических схемах с использованием поддельных или взломанных персональных аккаунтов пользователей в мессенджерах, сообщает Zakon.kz.

Важное обращение монетарного регулятора адресовано к казахстанцам.

"Злоумышленники в мессенджерах используют поддельные аккаунты работников Национального банка Казахстана или иных государственных и правоохранительных органов. При этом для достоверности профиля используются изображения и эмблемы из общедоступных источников, в том числе размещенные на официальных ресурсах ведомств. Злоумышленники также, представляясь работниками службы технической поддержки мессенджеров, присылают гражданам сообщения о подаче заявки на удаление аккаунта. Для отмены решения гражданам предлагают перейти на сайт, где необходимо указать свой номер телефона и ввести полученный в сообщении одноразовый код".Пресс-служба НБК

Таким образом, как пояснили в Нацбанке, злоумышленники получают доступ к аккаунту и блокируют пользователя.

"Далее, используя поддельные или украденные аккаунты, злоумышленники пишут родственникам и знакомым, и под различными предлогами просят перевести деньги, перейти по ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере или сообщить личные данные".Пресс-служба НБК

Дополнительно, по данным монетарного регулятора, злоумышленники рассылают сообщения или публикуют в общественных местах QR-коды с предложениями о перспективной работе с высокой заработной платой. При этом в случае перехода пользователя по указанным ссылкам они получают доступ к мессенджеру, мобильному устройству или персональным данным.

"Национальный банк призывает граждан быть более бдительными и не сообщать конфиденциальную информацию третьим лицам, не доверять подозрительным сообщениям в мессенджере и телефонным звонкам, перепроверять подлинность запросов и не осуществлять денежных переводов, не открывать сомнительные ссылки и файлы, а также не устанавливать приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие. Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк Казахстана рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа", – подчеркнули в пресс-службе НБК.

Гражданам, столкнувшимся с мошенническими действиями, в Нацбанке настоятельно рекомендуют обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 12:44
Новый вид мошенничества появился в Казахстане

Ранее в Национальном банке Казахстана проинформировали, что деловая активность в стране снова пошла на спад.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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