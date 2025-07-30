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Общество

К казахстанцам из-за банковских карт обратился Нацбанк

Мошенничество, мошенники, взлом данных, мошеннические схемы, заявление Нацбанка о мошенниках, заявление Национального банка РК о злоумышленниках, злоумышленники, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 12:22 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана сегодня, 30 июля 2025 года, предупредил граждан о распространении мошеннических схем с использованием платежных карточек дропперов. В эти схемы, по данным НБК, злоумышленники вовлекают подростков и пенсионеров, сообщает Zakon.kz.

Из заявления монетарного регулятора следует, что в последнее время все чаще молодежь и пенсионеры, осознанно или по незнанию, вовлекаются в преступные схемы – за денежное вознаграждение передают третьим лицам свои банковские карты и открывают банковские счета для транзита и обналичивания похищенных средств, становясь так называемыми дропперами.

"Злоумышленники активно используют социальные сети, мессенджеры и другие цифровые платформы для поиска и вовлечения молодых людей или пенсионеров в незаконные финансовые операции. Обещая легкий и быстрый заработок, злоумышленники предлагают открыть банковские карты и передать их реквизиты, включая 16-значный номер на лицевой стороне, срок действия, трехзначный CVV/CVC-код, а также данные для входа в приложение. Получив доступ к данным, злоумышленники проводят свои незаконные финансовые операции, включая вывод денег, полученных в результате мошеннической деятельности".Пресс-служба НБК

В Нацбанке отметили, что участие в схемах дропперства влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РК.

"Национальный банк Казахстана рекомендует гражданам не передавать никому банковские карты и их реквизиты, в том числе данные для входа в мобильный банкинг, проявлять бдительность и не поддаваться на обещания легкого заработка, консультироваться с представителями банка при возникновении сомнений, а в случае утери банковской карты немедленно ее заблокировать и сообщить в банк", – заявили в пресс-службе монетарного регулятора, обращаясь к казахстанцам.

Если граждане столкнулись с настойчивым предложением выкупа или передачи банковских карт третьим лицам, в НБК настоятельно рекомендуют обратиться в правоохранительные органы РК.

"Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Нацбанка по номеру 1477", – добавили в пресс-службе.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 12:22
Кто такие дропперы и как защититься от финансового мошенничества

8 июля 2025 года в Генеральной прокуратуре Казахстана предупредили о последствиях передачи своих банковских карт, счетов или персональных данных третьим лицам. Так, в надзорном органе уточнили, что за дропперство вводится уголовная ответственность.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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