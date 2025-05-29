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Общество

Парики, костюмы БДСМ и "Книга жалоб и предложений": в Павлодаре осудили организаторов притонов

Полицейские, полиция, БДСМ, наручники, массажные салоны , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 18:54 Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
Семь человек признаны виновными в организации сети притонов в Павлодаре и Экибастузе. По версии следствия, под видом массажных салонов там оказывались интимные услуги с ролевыми играми. Суд приговорил главаря преступной группы к 10 годам лишения свободы, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Межрайонном суде по уголовным делам города Павлодара, на скамье подсудимых оказались семь человек – один мужчина и шесть женщин. Организатором преступной схемы признан житель Павлодара, многодетный отец с высшим образованием. Суд признал его виновным по нескольким статьям УК РК: создание преступной организации, организация и содержание притонов для занятий проституцией, сводничество, а также отмывание денег в крупном размере. 

"Признать гражданина Б. виновным и назначить наказание окончательно в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности", – огласил приговор судья Куаныш Тулебаев.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

У подсудимого конфисковали имущество – квартиры и дорогие автомобили. Одна из соучастниц также находилась в СИЗО и получила 7 лет лишения свободы. Остальные пять женщин, обвиненные в участии в ОПГ и организации притона, приговорены к 5 годам и 3 месяцам заключения. По данным суда, они вели клиентскую базу, фиксировали заработки и курировали администраторов.

Во время оглашения приговора судья привел список изъятых доказательств. Среди них бухгалтерские записи, медицинские книжки, тетради с псевдонимами массажисток, "книга жалоб и предложений", а также атрибутика для ролевых игр: женские парики, черный костюм с наручниками, плетки и аксессуары для БДСМ. 

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В 2023 году полицейские сообщали, что разоблачили пять секс-притонов, замаскированных под салоны массажа. Находились заведения в Павлодаре и Экибастузе. По версии следствия, клиенты обращались туда не только, чтобы получить уход за телом, но и за сексуальными утехами.

Ранее мы сообщали, что трех жителей Шымкента судили за сводничество и организацию притонов.

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Ирина Адылканова
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