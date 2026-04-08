Происшествия

Казахстанца приговорили к 12 годам колонии за интимную связь с несовершеннолетней

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 00:15 Фото: Zakon.kz
Интимная связь с несовершеннолетней обернулась колонией для жителя Павлодара. Суд приговорил злоумышленника к 12 годам лишения свободы, передает Zakon.kz.

Как пишет 8 апреля 2026 года издание Irbistv.kz, общение парня и девочки началось в феврале 2025 года. Ему было 19 лет, ей 15. В апреле на встречу юноша взял с собой водку и лимонад. Вместе выпили и он попросился к девочке домой.

Оказавшись внутри завязалось более близкое общение. Все было по обоюдному согласию и неоднократно. Но при этом – незаконно. Когда об этом узнала мать, то написала заявление в полицию. Уголовное дело рассмотрели в суде, где пришли к выводу, что вина полностью доказана.

"Признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 122 ч.4 п.1 УК и назначить ему наказание в виде лишения свободы, сроком на 12 лет с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними", – огласила Айнура Юсупова, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

Юношу взяли под стражу в зале суда. Парень на слушаниях не отрицал факт интима. Впрочем, и девочка, ей сейчас уже 16, также заверила, что она была согласна. Приговор не вступил в законную силу.

Вместе с тем, суд вынес и частное постановление в адрес управления образования о принятии мер в отношении мамы девочки. Все происходило по ночам дома у самой потерпевшей. Родительница в этом время была на работе, хотя по закону обязана не оставлять без присмотра несовершеннолетнюю дочь.

Ранее сообщалось, что 18-летнюю казахстанку принудили работать массажисткой и изнасиловали.

Канат Болысбек
Девочку изнасиловали в Павлодаре: суд вынес приговор
В Павлодаре в ожидании приговора за изнасилование собственной дочери мужчина выколол себе глаз
Мужчину приговорили к двум годам колонии за связь с подростком в ВКО
Названа новая дата боя Батыра Джукембаева против боксёра из Узбекистана
Два сета решили исход матча казахстанского теннисиста за четвертьфинал турнира в Мексике
Головкину сделали шикарное поздравление из Узбекистана
Экс-жене Дмитрия Бивола грозит до семи лет тюрьмы в Казахстане: подробности
