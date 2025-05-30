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Общество

Казахстанские дети получат единый ваучер на спорт, творчество и дополнительное образование

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 08:49 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ежегодно государство финансирует посещение детьми творческих кружков, спортивных секций и программ дополнительного образования, но в ходе проверок были выявлены серьезные нарушения, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства культуры и информации РК, среди них были массовые приписки детей ради искусственного увеличения посещаемости.

Занятия в 164 секциях для детей проводились в неприспособленных помещениях – квартирах, подвальных и жилых помещениях без соблюдения санитарных норм. В 6 регионах зафиксировано 20 случаев обучения детей лицами, ранее привлеченными к уголовной ответственности, свыше 8 тысяч детей числились в системе, но фактически не посещали занятия.

Данные факты указывают на мошенничество, приписки и возможные хищения бюджетных средств.

Чтобы пресечь подобные злоупотребления и гарантировать детям безопасные, качественные условия, с 1 июня 2025 года стартует пилотный проект по внедрению единого ваучера. Он охватит Астану, Шымкент, Караганду, Кызылорду, Атырау и Актобе.

Система направлена на объединение государственных и частных спортивных секций, творческих кружков и курсов допобразования в единой цифровой платформе.

Главный принцип – ваучер закрепляется за ребенком, а не за организацией. Это дает возможность свободно переходить между спортом, творчеством и образовательными программами без потери финансирования и повторной очереди. При реализации проекта по созданию платформы единого ваучера будут учтены особенности каждого региона, а также различия в характере творческого, спортивного и образовательного заказа.

Механизм единого ваучера предусматривает два формата:

  • Целевой ваучер – для занятий в государственных учреждениях, без постановки в очередь.
  • Универсальный ваучер – позволяет в цифровом формате выбрать частную или негосударственную организацию; очередь формируется по возрасту и социальному статусу семьи, что обеспечивает справедливое распределение.

В соответствии с новыми правилами от кружков и секций требуется безопасная инфраструктура, соблюдение санитарных и противопожарных норм, утвержденные образовательные программы и квалифицированный персонал, чтобы каждый ребенок мог безопасно и качественно развиваться, а бюджетные средства использовались строго по назначению.

Посещаемость будет фиксироваться ежедневно в цифровом формате, а единая платформа обеспечит прозрачность расходования средств, автоматизацию процессов, а также минимизацию коррупционных рисков и мошеннических схем.

Ранее мы писали о том, как научить ребенка правильно обращаться с деньгами на летних каникулах.

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Аксинья Титова
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