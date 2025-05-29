Отдых с пользой: как научить ребенка правильно обращаться с деньгами на летних каникулах

Каникулы – идеальное время, чтобы не только отдохнуть, но и освоить важные навыки. Эксперты рассказали Zakon.kz, как научить детей планировать траты, ставить финансовые цели и считать карманные деньги.

Обучение финансовой грамотности у детей и подростков в каникулярное время важно, потому что именно летом они сталкиваются с большим количеством ситуаций, где можно применить финансовые навыки на практике, говорит эксперт по личным и корпоративным финансам Венера Жаналина.

"Это не учебная теория, а живые примеры – карманные деньги, поездки, покупки, самостоятельные решения. Финансовая грамотность летом помогает формировать ответственность, умение планировать, выбирать между "хочу" и "надо", а также видеть последствия своих решений". Венера Жаналина

Принципы финансовой грамотности летом можно применять в различных жизненных ситуациях:

планируя, как потратить карманные деньги перед лагерем;

принимая решения во время экскурсий или походов в кафе;

делая выбор между игрушкой и развлечением;

участвуя в семейных покупках для пикника или поездки на дачу;

пробуя организовать простейший "бизнес" – например, продавать лимонад или помогать соседям за небольшую плату.

Финансовая грамотность не зависит от времени года, однако во время летних каникул, когда у детей и подростков появляется больше свободного времени, целесообразно было бы уделить вопросам финансовой грамотности больше внимания. В том числе найти возможности заработать физическим или умственным трудом, монетизировать хобби или другие навыки, обучиться чему-то новому, сделать самостоятельный бюджет, запланировать и накопить на что-то ценное и важное.

Летний бюджет

Один из способов обучить ребенка или подростка финансовой грамотности – создать мини-бюджет на лето.

Для начала Венера Жаналина рекомендует определить финансовые цели на лето вместе с родителями. Например, накопить на велосипед, наушники, поездку с друзьями или даже подарок родственнику. Далее обсудить возможные доходы: карманные деньги, подарки, заработок от подработки. После этого расчертить дни или недели и распределить по ним средства в соответствии с категориями: ежедневные траты, накопления, развлечения. Все это можно оформить в виде таблицы или нарисовать на ватмане цветными фломастерами.

Эксперт Зарима Атабаева отмечает, что ребенку нужно помочь выбрать цель, адекватную его доходам или карманным деньгам. При этом она не обязательно должна быть полезной с точки зрения родителей, она должна воодушевлять ребенка и мотивировать его идти к ней, управлять своим бюджетом, чтобы к назначенной дате иметь финансовую возможность ее реализовать.

"Задача этого этапа – показать ребенку механизм достижения цели, дать ему почувствовать сладкий вкус "я смог", здесь важнее путь, повышение самооценки и обретение уверенности в своих силах, а не результат в виде покупки как таковой". Зарима Атабаева

Правила карманных денег

При этом, прежде чем давать ребенку карманные деньги, эксперт рекомендует ознакомить его с базовыми знаниями о финансах: что такое деньги, доходы, расходы и т.д, а также договориться о периодичности выдачи карманных денег, помочь с планированием бюджета.

Стоит предоставить ребенку возможность самостоятельно распоряжаться своим бюджетом, то есть не контролировать его полностью, а лучше помогать ему сверяться с планом и направлять советами и рекомендациями, а не строгими и безоговорочными указаниями.

"Без учета и анализа бюджета подростка результата от карманных денег, скорее всего, не будет, деньги будут потрачены, и через неделю он даже не сможет вспомнить, куда "утекли" его карманные или заработанные деньги. Жесткий контроль – это признак недоверия, это отобьет желание у ребенка не только заниматься своими финансами, но и делиться с родителями своими желаниями, планами и финансовыми делами". Зарима Атабаева

При этом сумма карманных денег зависит от уровня доходов семьи и очень индивидуальна. Но главное, чтобы она была достаточной для покрытия базовых расходов, и некоторая сумма должна оставаться для формирования накоплений на цель.

Чтобы ребенок учился разумно распоряжаться карманными деньгами, Венера Жаналина советует использовать простые практики: например, правило трех конвертов – на текущее, на будущее, на добрые дела. Можно предложить вести учет расходов в блокноте.

При этом разговоры о покупках должны происходить без давления, в формате размышлений: доволен ли ребенок выбором, стоит ли повторить такую покупку. Главное – не тотальный контроль, а поддержка, обсуждение и постепенное предоставление свободы, подчеркивает специалист.

Кроме того, крайне важно приучить ребенка к единократному получению карманных денег – например, один раз в неделю, чтобы ребенок приучался распределять деньги и не тратить их сразу.

Эксперт заключила, что в среднем детям 6-8 лет можно давать 1000-2000 тенге в неделю, детям 9-11 лет 3000-5000, подросткам 12-14 лет 5000-10 000, а старшим подросткам 15-17 лет до 20 000 тенге в неделю.

Таким образом, летом можно заложить у детей и подростков основы финансовой самостоятельности. Чем раньше ребенок начнет понимать ценность денег и научится ими управлять, тем легче ему будет принимать взвешенные финансовые решения в будущем.

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