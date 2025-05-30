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Общество

К 30-летию АНК в Алматинской области планируют построить Дом дружбы и реализовать свыше 300 мероприятий

АНК в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 16:19 Фото: акимат Алматинской области
В Алматинской области к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана реализуется масштабный комплекс мероприятий, направленных на укрепление общественного согласия, развитие межэтнического диалога и продвижение ценностей единства.

Ключевым событием юбилейного года стала ХХХ сессия областной Ассамблеи народа Казахстана, состоявшаяся 30 мая 2025 года в городе Конаев под председательством акима области Марата Султангазиева.С начала года в регионе проведено более 100 тематических мероприятий с охватом свыше 16 тысяч человек. В них приняли участие представители 34 этнокультурных объединений (в том числе 18 — областного уровня), члены советов матерей (Аналар кеңесі) и старейшин (Ақсақалдар кеңесі), молодежное крыло "Ассамблея жастары", медиаторы и активисты гражданского общества.

Фото: акимат Алматинской области

В соответствии с поручениями Президента, озвученными на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана в Астане, в регионе начата работа по созданию отделений АНК в Енбекшиказахском и Уйгурском районах — там, где проживает большое количество представителей различных этносов.

Значимую роль в укреплении общественного диалога играют Совет матерей и Совет аксакалов. В области действуют 146 советов матерей и 141 совет старейшин, которые за пять месяцев провели более 190 мероприятий с участием порядка 20 тысяч человек. Совет медиации организовал 36 встреч, охвативших более 4 тысяч человек. Молодежное крыло АНК реализовало 49 инициатив, в которых приняли участие свыше 6 тысяч человек.

До конца года в области запланировано проведение ещё 8 крупных этнокультурных проектов, направленных на продвижение идей межнационального согласия, толерантности и диалога.

"В нашем регионе согласие, толерантность и открытый диалог давно стали нормой жизни. Именно это делает нас сильнее и сплоченнее. Ассамблея народа Казахстана — это символ нашего единства и уважения к многообразию. В юбилейный год мы делаем акцент не только на культурные инициативы, но и на развитие инфраструктуры. Дом дружбы и Конгресс-холл в Конаеве — это инвестиция в наше общее будущее, где каждый голос важен, а культура и традиции всех этносов находят поддержку и развитие", — подчеркнул аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Фото: акимат Алматинской области

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Айсулу Омарова
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