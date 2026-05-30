В Алматинской области заложили фундамент "Дома дружбы"

30 мая в городе Конаеве началось строительство здания областного "Дома дружбы". Важный проект, направленный на укрепление общественного согласия и межэтнического единства в регионе, реализуется за счет средств местных крупных предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата Алматинской области, в ходе мероприятия аким области Марат Султангазиев и депутат Сената Парламента РК Жанболат Жоргенбаев совместно с председателями областных этнокультурных объединений заложили капсулу времени в основание здания.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В торжественной церемонии приняли участие депутаты областного маслихата, руководители управлений, представители интеллигенции и бизнеса, члены этнокультурных объединений, советов аксакалов и матерей, а также сотрудники Центра общественного согласия и развития. В настоящее время в регионе в мире и согласии проживают представители 105 этносов. В области зарегистрированы 34 этнокультурных объединения и общественные организации, реализующие различные социальные проекты, направленные на укрепление взаимопонимания и доверия. Поэтому "Дом дружбы" станет объединяющим центром для всех этих структур. Здесь будут созданы все условия для их эффективной работы, поддержки молодежных инициатив, обмена мнениями, реализации культурных и общественных проектов.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Глава региона отметил, что начало строительства "Дома дружбы" является исторически значимым событием для области.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана в 2025 году дал конкретное поручение о необходимости строительства "Дома дружбы" в многоэтничной Алматинской области. Сегодня мы становимся свидетелями реализации этого важного поручения. Как известно, государство всегда оказывает особую поддержку социально-экономическому развитию нашего региона. Благодаря этому в области открылись широкие возможности для развития предпринимательства и промышленности. В частности, в 2022-2025 годах в Алматинскую область привлечено 3,7 трлн тенге инвестиций. Реализовано 120 проектов общей стоимостью 930,3 млрд тенге, создано 14 тыс. новых рабочих мест. Предприниматели, внесшие значительный вклад в развитие экономики региона, сегодня демонстрируют высокий уровень гражданской ответственности, поддержав строительство "Дома дружбы" за счет собственных средств. Уверен, что этот дом станет настоящим центром единства и согласия", – сказал Марат Султангазиев.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Председатель Алматинского областного филиала республиканского общественного объединения "Ассамблея жастары" Вера Плетнева отметила, что новое здание откроет новые возможности.

"Сегодня мы стали свидетелями исторического события. Казахстан объединяет под одним шаныраком представителей более 100 этносов и является примером настоящей дружбы. Не зря говорят: "Где есть единство – там есть жизнь". Наша главная цель – укреплять согласие и вносить вклад в развитие страны. Строительство "Дома дружбы" в Алматинской области придаст новый импульс нашей работе и поможет достигать новых высот. Особенно это вдохновит молодежь Ассамблеи", – сказала она, выразив благодарность акимату области и предпринимателям, выступившим инициаторами проекта.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Объект будет состоять из двух этажей и одного блока. Проектом предусмотрены кабинеты для этнокультурных центров и объединений, конференц-зал на 56 мест и зал заседаний на 300 мест. Также перед зданием установят флагшток высотой 92 м. Строительство объекта продлится три месяца, ввод в эксплуатацию запланирован до конца года.