Движение частично перекроют на одном из крупных проспектов Астаны с 8 по 25 мая

В Астане из-за среднего ремонта частично перекроют движение на одном из крупных проспектов столицы – пр. Тлендиева. Об этом сегодня, 8 мая 2026 года, проинформировали в акимате города, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, работы по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Н. Тлендиева будут проведены на участке от ул. Карталы до ул. Баршын.

"В связи с этим с 8 по 25 мая текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон", – предупредили жителей и гостей Астаны власти.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу". Пресс-служба акимата Астаны

