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Общество

Инвестиции в будущее: в Минфине рассказали о программах поддержки детства

дети, Нацфонд-детям,, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 14:09 Фото: freepik
В Казахстане забота о благополучии детей остается важным направлением государственной политики. Для этого в стране реализуют различные программы, сообщает Zakon.kz.

Одной из ключевых инициатив стал проект "Национальный фонд – детям", запущенный в 2024 году по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. В его рамках каждому ребенку ежегодно выделяют средства из Национального фонда.

"В 2024 году году размер выплат составил 129,38 долларов на одного ребенка, а общий объем средств по программе достиг 888 миллионов долларов. Эти цифры демонстрируют значимость социальной политики государства", – отметили в пресс-службе Министерства финансов РК.

В ведомстве напомнили, что согласно условиям проекта, воспользоваться накопленными средствами можно только после достижения 18 лет. Деньги можно потратить, например, для улучшения жилищных условий или оплаты образования.

В Минфине подчеркнули, что такие меры не только оказывают прямую поддержку семьям, но и способствуют долгосрочному развитию страны, создавая основу для благополучия будущих поколений.

В конце декабря 2024 года председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал, сколько средств могут начислить на счета детей в 2025 году.

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Андрей Дюсупов
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