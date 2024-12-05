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Нацфонд - детям: сколько средств могут начислить на счета детей в 2025 году

Нацфонд детям, выплаты, дети, деньги Национальный фонд РК , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 13:28 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов в Сенате 5 декабря высказался о выплатах детям из Нацфонда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что сумма будет зависеть от числа участников, то есть количества детей на 1 января 2025 года.

"Мы это должны посчитать и дополнительную информацию мы вам донесем. А от инфляции она защищена, потому что деньги хранятся в долларах", – заверил глава Нацбанка.

Более детальную информацию озвучил министр финансов Мади Такиев.

"С 1 февраля около 7 млн тенге по 100 долларов мы уже начислили. И второе – данная сумма растет. Что касается инвестиционного дохода, в этом году 2,6% мы посчитали. В следующем году, если все будет хорошо, до 3% инвестиционный доход будет. Поэтому сейчас мы на 1 января берем на количество детей 118-120 долларов. Но до 1 февраля мы еще все посчитаем и конкретно скажем", – заявил глава Минфина.

11 октября 2024 председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал вопрос о том, стоит ли казахстанским родителям и детям ожидать больше поступлений в рамках проекта "Нацфонд – детям" на фоне укрепления доллара в Казахстане.

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