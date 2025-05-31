К жителям Астаны обратились с важным предупреждением о перекрытии улиц 1 июня
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Часть улиц перекроют в Астане во время проведения Astana Half Marathon 1 июня, сообщает Zakon.kz.
По информации столичного акимата, в Международный день защиты детей – 1 июня, в городе в четвертый раз состоится марафон. В этом году на старт выйдут 8 000 участников из более чем 30 стран мира.
"На время проведения полумарафона на ряде улиц города введут ограничение движения транспорта. Ограничения будут сниматься поэтапно, к 10:00 движение в столице будет полностью восстановлено", – предупреждают жителей и гостей Астаны в акимате.
Маршрут забега проложен от Площади Независимости через мосты "Архар" и Сыганак-Мангилик Ел с видами на "Акорду" и набережную реки Есиль, мимо "Байтерека", Abu Dhabi Plaza и EXPO.
Фото: акимат Астаны
- с 06:00 31 мая до 11:00 часов 1 июня будет частично перекрыто движение по проспекту Тауелсиздик от улицы Ж. Нажимеденова до улицы А. Байтурсынулы;
- с 06:50 до 08:30 – по улице Сарайшык от проспекта Р. Кошкарбаева до улицы Акмешит;
- с 07:00 до 07:50 – по улице Д. Конаева от улицы Акмешит до улицы Казахское радио;
- с 07:00 до 07:50 – по улице Казахское радио от улицы Д. Конаева до улицы Достык;
- с 07:00 до 07:50 – по улице Достык от улицы Казахское радио до улицы Акмешит;
- с 07:00 до 08:50 – по улице Акмешит от улицы Сарайшык до улицы Керей, Жанибек хандар;
- с 07:00 до 08:50 – по ул. Акмешит от улицы Бухар Жырау до улицы Туркестан вокруг МВЦ "EXPO";
- с 07:40 до 09:25 – по улице Туркестан от улицы Акмешит до улицы Керей, Жанибек хандар;
- с 07:45 до 09:40 – по улице Туркестан от улицы Керей, Жанибек хандар до улицы Сыганак;
- с 07:50 до 09:45 – по улице Сыганак от улицы Туркестан до улицы И. Панфилова;
- с 08:00 до 09:55 – по улице И. Панфилова от улицы Ш. Калдаякова до проспекта Тауелсиздик;
- с 08:20 до 09:50 – по улице Ж. Нажимеденова от улице Ш. Калдаякова до проспекта Тауелсиздик;
- с 08:00 до 09:55 – по проспекта Тауелсиздик от улице И. Панфилова до улицы Ж. Нажимеденова.
"В связи с загруженностью дорог участникам рекомендуется добираться до места старта (площадь Независимости) на автобусе – до ближайшей остановки рядом с перекрестком. Стоит отметить, что парковка возле стартового городка на площади Независимости будет недоступна", – предупредили в акимате.
Рекомендованный маршрут для проезда к старту на автотранспорте:
- по проспекту Тауелсиздик до проспекта Р. Кошкарбаева;
- по улице Ж. Нажимеденова со стороны ЖД вокзала "Нурлы жол";
- по проспекту аль-Фараби до улицы И. Панфилова.
Ранее жителей Астаны предупредили об изменении маршрутов сразу 11 столичных автобусов. Мера временная и связана с ремонтом дорог.
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