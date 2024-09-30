Какие дороги закрыты в Алматы 30 сентября
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
30 сентября 2024 года некоторые автодороги Алматы закрыты для движения транспорта, сообщает Zakon.kz.
Таким образом, некоторые дороги города закрыты включительно до 6 октября:
- По улице Тургенева – от Черепанова до Токтабаева;
- По улице Байкадамова – от Розыбакиева до Гагарина;
- По улице Радостовца – от Байкадамова до Журавлёва.
Ранее появилась информация, что сотрудники Антикора обнаружили серьезные коррупционные риски в
Улытауской области во время анализа в сфере строительства автомобильных
дорог.
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