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Какие дороги закрыты в Алматы 30 сентября

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 08:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
30 сентября 2024 года некоторые автодороги Алматы закрыты для движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, некоторые дороги города закрыты включительно до 6 октября:

  • По улице Тургенева – от Черепанова до Токтабаева;
  • По улице Байкадамова – от Розыбакиева до Гагарина;
  • По улице Радостовца – от Байкадамова до Журавлёва.

Ранее появилась информация, что сотрудники Антикора обнаружили серьезные коррупционные риски в Улытауской области во время анализа в сфере строительства автомобильных дорог.

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