Какие дороги закрыты в Алматы 30 сентября

30 сентября 2024 года некоторые автодороги Алматы закрыты для движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, некоторые дороги города закрыты включительно до 6 октября:

По улице Тургенева – от Черепанова до Токтабаева;

По улице Байкадамова – от Розыбакиева до Гагарина;

По улице Радостовца – от Байкадамова до Журавлёва.

Ранее появилась информация, что сотрудники Антикора обнаружили серьезные коррупционные риски в Улытауской области во время анализа в сфере строительства автомобильных дорог.

