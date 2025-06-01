Акмолинская область вновь оказалась в Книге рекордов

Сегодня, 1 июня 2025 года, в Кокшетау состоялось открытие обновленного "Жағалау" озера Копа. По данным акимата города, прибрежная зона протянулась вдоль озера более чем на 12 километров, сообщает Zakon.kz.

Фото: акимат Акмолинской области

По словам акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, Жағалау станет открытой городской площадкой для отдыха и массовых мероприятий. В перспективе – строительство полноценной пляжной зоны.

"Сегодня мы с вами являемся свидетелями еще одного прекрасного события – открытие многофункциональной набережной, которая оснащена спортивными и детскими площадками, амфитеатром, велодорожкой, памп-треком, специальными местами общественного питания. Здесь созданы все условия для отдыха и уютного времяпровождения, как для детей, так и для взрослых. Уверен, что данная набережная станет визитной карточкой областного центра", – подчеркнул руководитель региона.

Открытие благоустроенной береговой территории сопровождалось праздничной программой.

Фото: акимат Акмолинской области

Одним из центральных событий сегодняшнего дня стала сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представили свыше 30 хозяйств из Акмолинской и Туркестанской областей, а также Таджикистана. Всего было реализовано более 320 тонн свежих овощей, фруктов, молочной продукции, меда и мясных изделий.

По информации организаторов, цены на продукцию были на 10–15% ниже рыночных. В рамках ярмарки состоялось награждение фермеров и агропредприятий Акмолинской, Туркестанской областей, а также Таджикистана.

Фото: акимат Акмолинской области

Отдельное внимание привлекла акция по раздаче мороженого, организованная ТОО "Гормолзавод". Детям бесплатно раздали одну тонну продукции. Это событие зафиксировали представители Книги рекордов Казахстана как крупнейшую раздачу мороженого на одном мероприятии. Торговые точки были размещены по всей территории набережной.

Фото: акимат Акмолинской области

Также в рамках мероприятия состоялись велозаезд, костюмированный парад сказочных персонажей, мастер-классы от колледжей региона, парад воздушных змеев и многое другое.

Фото: акимат Акмолинской области

На этом праздник не завершается. Вечером на сцене амфитеатра выступят Sadraddin и Дастан Оразбеков, а финалом станет пиротехническое шоу над озером Копа.