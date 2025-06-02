Пожизненное лишение свободы попросила мама Шерзата Полата для обвиняемого в его убийстве

2 июня 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу стартовали прения по делу об убийстве подростка Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Адвокат потерпевшей стороны Мейрман Шекеев в рамках прений прочел письмо-обращение к суду мамы Шерзата Полата Гульбары Бишембиевой. Прежде всего, она попросила суд назначить максимальное наказание для обвиняемого в убийстве ее сына: пожизненное лишение свободы или больше 20 лет.

"Из-за действий подсудимых совершено несколько преступлений: убийство Шерзата Полата, сгорел наш дом, ушел из жизни Нурканат Гаипбаев. Мы до сих пор в стрессе и переживаем тяжелые времена. Однако обвиняемые не раскаялись, не попросили прощения. В суде каждый пытался оправдать себя, давал ложные показания и пытался сделать нас виновными. Несмотря на то, что Шерзат пытался убежать, они догнали и добили его, хотя он был в беспомощном состоянии. Сколько я просила не трогать его, они и мне угрожали. Как бы Каржаубай не угрожал ножом, он никому не причинил вреда. Они сами провоцировали Нурканата Гаипбаева со словами: "Стреляй, стреляй", если бы он хотел выстрелить в них – он бы это сделал, но он не убил никого. Сколько бы суд им не назначил, все они будут живы. А мы лишились нескольких жизней близких. Прошу суд принять справедливое решение. Этого хочет не только наша семья, но и общество, которое ждет безопасного будущего". Гульбара Бишембиева

Родные Шерзата Полата просят назначить восьмерым подсудимым, кроме несовершеннолетнего Думана Ыскака (которого семья потерпевших простила), максимально строгое наказание, а также полностью взыскать ранее заявленный ущерб.

2 июня 2025 года гособвинитель запросил максимальные сроки лишения свободы для подсудимых по делу.