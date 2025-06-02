#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
510.81
578.59
6.51
Общество

Пожизненное лишение свободы попросила мама Шерзата Полата для обвиняемого в его убийстве

Мама Шерзата Полата попросила строго наказать виновных в смерти сына, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 12:08 Фото: Zakon.kz
2 июня 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу стартовали прения по делу об убийстве подростка Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Адвокат потерпевшей стороны Мейрман Шекеев в рамках прений прочел письмо-обращение к суду мамы Шерзата Полата Гульбары Бишембиевой. Прежде всего, она попросила суд назначить максимальное наказание для обвиняемого в убийстве ее сына: пожизненное лишение свободы или больше 20 лет.

"Из-за действий подсудимых совершено несколько преступлений: убийство Шерзата Полата, сгорел наш дом, ушел из жизни Нурканат Гаипбаев. Мы до сих пор в стрессе и переживаем тяжелые времена. Однако обвиняемые не раскаялись, не попросили прощения. В суде каждый пытался оправдать себя, давал ложные показания и пытался сделать нас виновными. Несмотря на то, что Шерзат пытался убежать, они догнали и добили его, хотя он был в беспомощном состоянии. Сколько я просила не трогать его, они и мне угрожали. Как бы Каржаубай не угрожал ножом, он никому не причинил вреда. Они сами провоцировали Нурканата Гаипбаева со словами: "Стреляй, стреляй", если бы он хотел выстрелить в них – он бы это сделал, но он не убил никого. Сколько бы суд им не назначил, все они будут живы. А мы лишились нескольких жизней близких. Прошу суд принять справедливое решение. Этого хочет не только наша семья, но и общество, которое ждет безопасного будущего". Гульбара Бишембиева

Родные Шерзата Полата просят назначить восьмерым подсудимым, кроме несовершеннолетнего Думана Ыскака (которого семья потерпевших простила), максимально строгое наказание, а также полностью взыскать ранее заявленный ущерб.

2 июня 2025 года гособвинитель запросил максимальные сроки лишения свободы для подсудимых по делу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Водителям Алматы показали участки двух улиц, которые нужно объезжать по 6 июля
Общество
12:49, Сегодня
Водителям Алматы показали участки двух улиц, которые нужно объезжать по 6 июля
Водитель-иностранец вручил полицейским блендер и 10 000 тенге в качестве откупа: чем все закончилось
Общество
12:42, Сегодня
Водитель-иностранец вручил полицейским блендер и 10 000 тенге в качестве откупа: чем все закончилось
В Алматы на месяц закрыли один из популярнейших туристических маршрутов
Общество
12:11, Сегодня
В Алматы на месяц закрыли один из популярнейших туристических маршрутов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: