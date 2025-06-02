Дело Шерзата Полата: сторона подсудимых выступила на прениях

2 июня 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу завершились прения по делу об убийстве подростка Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Потерпевшая сторона попросила суд не только строго наказать подсудимых, но и привлечь к ответственности свидетелей, которые были на месте преступления и пытались ввести в заблуждение участников процесса ложными показаниями.

"Просим учесть то, что все подсудимые не полностью признали вину, некоторые признали лишь частично. Но в суде полностью доказана их вина. Эльмира Нурбекова, Дана Жаксыгельды, Арман Казкенов и Юлдаш Рузбакиев должны понести наказание за недонесение о тяжком преступлении и ложное показание. Возместить потерпевшим за моральный ущерб", – попросили суд адвокаты потерпевших.

Адвокат Жумат Абенов – защитник Абзала Шынасыла заявил на прениях об ошибках гособвинителей.

"Из речи прокуроров Абзал Шынасыл два раза на разных машинах приезжает в магазин "Камажай", что является ошибкой. Говорят, что Шынасыл начал драку, тогда как конфликт развивался ранее. Если посчитать, по словам потерпевших, все были с ножами и все наносили удары – это получается десятки ножевых ранений, тогда как в материалах дело всего один человек три раза нанес удар. "В 00:42 Шынасыл, зная, что Шерзат несовершеннолетний, на глазах его мамы и бабушки, с особой жестокостью нанес удар у сердца". Но изначально до конца процесса никто не говорил, что видел, как кто-то ударил Шерзата ножом. Прошу этим всем ошибкам со стороны прокуроров придать значение". Адвокат Жумат Абенов

После адвокат перешел на конфликт у магазина "Камажай".

"Самая сложная судьба ждет Абзала Шынасыла. До этого на него напали на заправке, поэтому он носил с собой нож. Приехав в магазин "Камажай", увидев драку, конечно, он не останется в стороне. Ружье не упало с неба. Мы знаем, откуда оно появилось, которое стрельнуло в сторону Шынасыла. Каждый разозлится, можно понять Абзала. У него не было намерений убить человека. Об этом он сам сказал. Эксперт сказал, что ранения находились близко у Гаипбаева, на видео видно, как Шынасыл наносит удары. Он мог ударить в другое место, но он именно острым концом три раза "уколол" Гаипбаева. Эксперты отметили, что ножом, которым нанесли удар Гаипбаеву, нельзя было причинить смертельного вреда. Он не признает, что нанес удары Шерзату Полату. Равиль Сакиев и Нуркияс Ильясов уговорили его взять на себя вину, заявив, что только у него был нож. Но Абзал Шынасыл в драке не приближался к Шерзату". Адвокат Жумат Абенов

Из стороны защиты подсудимых выступил представитель Равиля Сакиева, которого обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: "Хулиганство" и "Покушение на убийство".

"Равиль Сакиев на месте преступления не видел Шерзата Полата, не наносил ему ударов, по этому поводу не было никаких доказательств. На видео-доказательствах видно, что он стоит на расстоянии от Шерзата. Он совершил хулиганство. На очной ставке с потерпевшими Бишембиева и Гаипбаев показали, что Сакиев нанес удар ножом Гаипбаеву. Других никаких доказательств нет. Кроме того, Гаипбаев отвечал, что не видел у него в руках нож, только сломанную бутылку. Бишембиева на другом допросе сказала, что Гаипбаеву ножевые ранения нанес Абзал Шынасыл, а про Равиля ничего не сказано", – отметил его защитник Мади Боленбаев.

Мади Боленбаев добавил, из-за того, что Нурканат Гаипбаев стрелял, Равиль Сакиев разозлился и несколько раз пнул его, о чем, якобы, сожалеет. Признает, что совершил хулиганство. Однако сторона не признает статью "Покушение на убийство", поэтому надеется на справедливое решение суда. Кроме того, адвокат заявил, что Сакиев совершил проступок только в отношении Гаипбаева, поэтому отказывается от возмещения морального вреда остальным потерпевшим.

Адвокат Маулен Ержанов заявил, что Дархан Аскентай полностью не признает вину.

"Сначала Каржаубай Нурымов сказал, что Дархана ударил он, а не Шерзат, из-за того, что он не оплатил пиво. Потом сказал, что Нурбол угрожал ему ножом, но видео это не подтверждает. Гульбара Бишембиева на очной ставке сказала, что Дархан пришел в магазин с ножом, в магазине был Шерзата, якобы он бил с ружьем Шерзата. Каржаубай Нурымов на очной ставке говорит, что Дархан ударил его со спины камнем. Это все ложные показания. К тому же в отношении Нурымова не проведены медицинские экспертизы. На видео-доказательствах видна непричастность Дархана к драке и гибели Шерзата Полата. Дархан пытался разнять тех, кто дрался, из-за чего сам получил травмы. Он не стал причиной драки, потому что даже не знаком со многими подсудимыми и не звал их. Поэтому надеюсь, что суд вынесет верное решение и оправдает его". Адвокат Маулен Ержанов

Защитник Шынгыса Белгожаева заявил, что если бы Шерзат Полат не ударил Дархана Аскентая и Каржаубай Нурымов на месте без эмоций решил эту проблему, то трагедия бы не случилась.

"Если бы Шерзат снова не затеял драку, а его дядя не принес ружье и не открыл огонь, представляющий угрозу жизни людей, возможно, эта страшная ночь закончилась бы чем-то другим. В материалах дела говорится, что неизвестно кто принес и стрелял из ружья, тогда как подсудимые и свидетели говорят о другом. Вина Белгожаева не доказана. Все обвинение строится на домыслах. Раньше он был судим, но погасил судимость. Он искренне сожалеет о произошедшем. Просим суд назначить наказание без лишения свободы. А также полностью отказать в возмещении морального вреда", – сказал защитник Шынгыса Белгожаева.

Адвокат Алмас Мыркасымбаев заявил, что его подзащитный Дидар Калиахмет просто оказался не в том месте и не в то время. Касательно возмещения морального вреда защитник привел казахскую пословицу: "түйе сұрасаң, бие береді", что означает: если попросишь верблюда, тебе дадут кобылу, отмечая, что его подзащитный никому из потерпевших не наносил телесных повреждений.

"Калиахмет сказал, что не знаком с потерпевшими. Не согласен с обвинениями прокурора. Изученные видеозаписи подтвердили, что он не причастен к драке. В хулиганстве не замечен... Если посчитать, когда Калиахмет с двумя знакомыми приехал в магазин, там были только Аскентай и Нурбол Токтаубаев, а со стороны Шерзата было семь человек. Калиахмет как обычный покупатель заходит в магазин. После заходят две девушки. Из-за шума все выходят из магазина. Нурымов резко выбегает из магазина с ножом. Дидар Калиахмет просит его остановиться. В толпе продавцу говорят, что это просто покупатель. После Дидар никаких правонарушений не совершал и уехал с места до смертельной драки". Адвокат Алмас Мыркасымбаев

Адвокат Нурлан Келибаев заявил, что Нуркияс Ильясов может быть судим судом, а не интернет-комментаторами, не понимающими происходящее.

"Обвинение указывает о сговоре Нуркияса Ильясова с другими лицами, заранее подготовленных ножах, но где доказательства того, что Ильясов при себе имел нож? Почему замалчивается стрельба со стороны Нурканата Гаипбаева? Ведь реальной угрозой была стрельба, а не действия Ильясова. Факты говорят, первым агрессию проявил Шерзат Полат, ударивший Ильясова по лицу. Далее стрельба от Гаипбаева в сторону Ильясова, о чем свидетельствуют следы на стене мясной лавки. И если бы Нуркияс не забрал ружье, то может быть жертв было бы больше. Он признается, что нанес Гаипбаеву удары, однако они признаны легкими по степени. Все это подтверждает, что у Ильясова ни какого умысла не было, он пытался себя защитить". Адвокат Нурлан Келибаев

Защитник братьев Азамата и Нурбола Токтаубаевых сказала, что суд – не место для мести, здесь вершится справедливость. По ее словам, Азамат и Нурбол не были вооружены, но поддались эмоциям.

"Свидетели путались в показаниях, потерпевшие просто обвиняли без разбора, нет прямых доказательств виновности Токтаубаевых. Обвинительный акт восемь раз был переписан и прочтен. Нет подписи того, что Нурбол и Азамат были ознакомлены с материалами дела, что нарушает их права. Нурбол сказал, что пришел на место после звонка друга Дархана Аскентаева. По его словам, у него не было оружия, он никому не угрожал и не бил никого. На видео видно, что он пытался сгладить конфликт. Однако Нурымов направился к нему с ножом. На видео он к Шерзату не подходит, нанес легкие удары ногой лишь Гаипбаеву, после уходит. Гульбара Бишимбиева говорила, что Нурбол удерживал ее, однако в суде не смогла опознать его". Адвокат Гульмира Бабажанова

Адвокат Гульмира Бабажанова добавила, что Азамат Токтаубаев рассказал суду, что пришел в магазин ради брата и пытался успокоить отца Шерзата Полата, который угрожал ножом.

"На видео видно, что Азамат не подходил к месту убийства. Потом Нуркияс Ильясов отдал ему ружье, которое он забрал с собой и положил в машину. Кроме того, у магазина он нашел телефон, подумал, что отдаст ребятам и поэтому забрал с собой... В материалах дела нет результатов экспертиз, какие травмы получил Каржаубай Нурымов, поэтому обвинения пустословные. При них не найдены ножи, к материалам дела они не включены и не исследованы. Где-то в материалах дела пишут, что у них был кухонный нож, а где-то "бабочка". Никто из подсудимых и свидетелей не видели у них в руках нож и как они им пользовались. Это дело под контролем общественности, но приговор должен выноситься в рамках закона. Прошу суд оправдать братьев Токтаубаевых". Адвокат Гульмира Бабажанова

Адвокат Думана Ыскака отметил, что его подсудимый не признает вину в предъявленном обвинении.

"Сначала его отпустили из-за того, что не нашли состава преступления. Однако из-за резонанса он взят под стражу. Несовершеннолетний рассказал все как есть, потерпевшие указывают на то, что его не было во время драки. За недонесение судят, когда человек знает о конкретном преступлении и скрывает. А он все время сидел в машине и ни о чем не знал. В его показаниях не было изменений и сказанное им совпадает с материалами дела. Прошу оправдать его", – сказал адвокат.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК.

17 января 2025 года было завершено досудебное расследование.

2 июня 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу начались прения по делу об убийстве подростка Шерзата Полата.

Пожизненное лишение свободы попросила мама Шерзата Полата для обвиняемого в его убийстве.