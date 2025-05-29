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Общество

Фонограмма: о чем говорили обвиняемые до и после убийства Шерзата Полата

Запись из фонограммы: о чем говорили обвиняемые до и после убийства Шерзата Полата, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 11:58 Фото: Zakon.kz
29 мая 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу продолжилось главное судебное заседание по делу об убийстве Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

В материалах дела имеются диски с фонограммой. На них голоса подсудимых: их разговор в машине в ночь с 3 на 4 октября 2024 года оказался в руках правоохранителей. О чем они говорили, в суде адвокаты потерпевшей стороны читали почти час. Представляем фрагменты самых важных моментов.

В частности в аудио подтверждается, что некоторые подсудимые до смертельных ранений Шерзата насильно удерживали его маму:

Х: Побежал, вырвал ружье. Тот упал... Передо мной одна женщина вышла. "Мой сын, мой сын" – кричала. Я схватил эту женщину, обматерил.

Обвиняемые в машине после драки обсудили откуда взялось ружье:

Х1: Как ружье появилось? Я не понял. Тот же мог убежать.

Y: Ты же догнал его.

Х2: Нас позвали, мы приехали. Нам братан позвонил, мы не знали эту тему. А кто двустволку достал?

Y1: Какой-то мужик.

Х3: Из наших?

Y1: Не из наших.

Участники драки даже задумались о том, чтобы покинуть страну.

Х1: Удалил?

Х2: Да, все удалил.

Х: Я выиграл путевку.

Х1: Поехали в Грузию.

Y: Там же депортация будет. Не пустят.

Х1: Тогда поехали в Россию.

Азамату Токтаубаеву вменяют две статьи Уголовного кодекса РК: хулиганство и кража. В своих показаниях он настаивал на том, что у магазина нашел телефон и забрал его, чтобы отдать ребятам. В частности, свидетельница во время допроса заявила, что он якобы спрашивал у нее – ее это мобильник или нет. Однако записи с фонограммы говорят о другом.

Х1: Если поймают, что скажем?

Х: Когда я дрался, один телефон лежал.

Х1: Этот телефон у кого?

Х: Азамат забрал. Это их телефон. Выключили.

Дополнение из другого диска с аудио.

Х1: Азека, когда поднимались, один из их телефонов со мной уехал. Выключи.

Х: Он не случайно уехал. (Нецензурная брань). Забрал же.

Х1: Я видел это. Азамат забрал, да?

Х: Зачем это надо сказал.

Х2: Сим-карту вытащите... Там четверо бегали в шоке.

Х3: Все в крови.

Участникам процесса пояснили, что подсудимые и свидетельницы опознали свои голоса. В тексте голоса принадлежат:

Х – Нуркиясу Ильясову

Х1 – Абзалу Шынасылу

Х2 – Юлдашу Розбакиеву

Х3 – Арлану Казкенову

Х4 – неизвестно

Х5 – Равилю Сакиеву

Y – Дане Жаксыкелди

Y1 – Эльмире Нурбековой

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству, и прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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