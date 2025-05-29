Фонограмма: о чем говорили обвиняемые до и после убийства Шерзата Полата
В материалах дела имеются диски с фонограммой. На них голоса подсудимых: их разговор в машине в ночь с 3 на 4 октября 2024 года оказался в руках правоохранителей. О чем они говорили, в суде адвокаты потерпевшей стороны читали почти час. Представляем фрагменты самых важных моментов.
В частности в аудио подтверждается, что некоторые подсудимые до смертельных ранений Шерзата насильно удерживали его маму:
Х: Побежал, вырвал ружье. Тот упал... Передо мной одна женщина вышла. "Мой сын, мой сын" – кричала. Я схватил эту женщину, обматерил.
Обвиняемые в машине после драки обсудили откуда взялось ружье:
Х1: Как ружье появилось? Я не понял. Тот же мог убежать.
Y: Ты же догнал его.
Х2: Нас позвали, мы приехали. Нам братан позвонил, мы не знали эту тему. А кто двустволку достал?
Y1: Какой-то мужик.
Х3: Из наших?
Y1: Не из наших.
Участники драки даже задумались о том, чтобы покинуть страну.
Х1: Удалил?
Х2: Да, все удалил.
Х: Я выиграл путевку.
Х1: Поехали в Грузию.
Y: Там же депортация будет. Не пустят.
Х1: Тогда поехали в Россию.
Азамату Токтаубаеву вменяют две статьи Уголовного кодекса РК: хулиганство и кража. В своих показаниях он настаивал на том, что у магазина нашел телефон и забрал его, чтобы отдать ребятам. В частности, свидетельница во время допроса заявила, что он якобы спрашивал у нее – ее это мобильник или нет. Однако записи с фонограммы говорят о другом.
Х1: Если поймают, что скажем?
Х: Когда я дрался, один телефон лежал.
Х1: Этот телефон у кого?
Х: Азамат забрал. Это их телефон. Выключили.
Дополнение из другого диска с аудио.
Х1: Азека, когда поднимались, один из их телефонов со мной уехал. Выключи.
Х: Он не случайно уехал. (Нецензурная брань). Забрал же.
Х1: Я видел это. Азамат забрал, да?
Х: Зачем это надо сказал.
Х2: Сим-карту вытащите... Там четверо бегали в шоке.
Х3: Все в крови.
Участникам процесса пояснили, что подсудимые и свидетельницы опознали свои голоса. В тексте голоса принадлежат:
Х – Нуркиясу Ильясову
Х1 – Абзалу Шынасылу
Х2 – Юлдашу Розбакиеву
Х3 – Арлану Казкенову
Х4 – неизвестно
Х5 – Равилю Сакиеву
Y – Дане Жаксыкелди
Y1 – Эльмире Нурбековой
4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат.
17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству, и прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.