Фонограмма: о чем говорили обвиняемые до и после убийства Шерзата Полата

29 мая 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу продолжилось главное судебное заседание по делу об убийстве Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

В материалах дела имеются диски с фонограммой. На них голоса подсудимых: их разговор в машине в ночь с 3 на 4 октября 2024 года оказался в руках правоохранителей. О чем они говорили, в суде адвокаты потерпевшей стороны читали почти час. Представляем фрагменты самых важных моментов.

В частности в аудио подтверждается, что некоторые подсудимые до смертельных ранений Шерзата насильно удерживали его маму:

Х: Побежал, вырвал ружье. Тот упал... Передо мной одна женщина вышла. "Мой сын, мой сын" – кричала. Я схватил эту женщину, обматерил.

Обвиняемые в машине после драки обсудили откуда взялось ружье:

Х1: Как ружье появилось? Я не понял. Тот же мог убежать. Y: Ты же догнал его. Х2: Нас позвали, мы приехали. Нам братан позвонил, мы не знали эту тему. А кто двустволку достал? Y1: Какой-то мужик. Х3: Из наших? Y1: Не из наших.

Участники драки даже задумались о том, чтобы покинуть страну.

Х1: Удалил? Х2: Да, все удалил. Х: Я выиграл путевку. Х1: Поехали в Грузию. Y: Там же депортация будет. Не пустят. Х1: Тогда поехали в Россию.

Азамату Токтаубаеву вменяют две статьи Уголовного кодекса РК: хулиганство и кража. В своих показаниях он настаивал на том, что у магазина нашел телефон и забрал его, чтобы отдать ребятам. В частности, свидетельница во время допроса заявила, что он якобы спрашивал у нее – ее это мобильник или нет. Однако записи с фонограммы говорят о другом.

Х1: Если поймают, что скажем? Х: Когда я дрался, один телефон лежал. Х1: Этот телефон у кого? Х: Азамат забрал. Это их телефон. Выключили.

Дополнение из другого диска с аудио.

Х1: Азека, когда поднимались, один из их телефонов со мной уехал. Выключи. Х: Он не случайно уехал. (Нецензурная брань). Забрал же. Х1: Я видел это. Азамат забрал, да? Х: Зачем это надо сказал. Х2: Сим-карту вытащите... Там четверо бегали в шоке. Х3: Все в крови.

Участникам процесса пояснили, что подсудимые и свидетельницы опознали свои голоса. В тексте голоса принадлежат:

Х – Нуркиясу Ильясову

Х1 – Абзалу Шынасылу

Х2 – Юлдашу Розбакиеву

Х3 – Арлану Казкенову

Х4 – неизвестно

Х5 – Равилю Сакиеву

Y – Дане Жаксыкелди

Y1 – Эльмире Нурбековой

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству, и прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.