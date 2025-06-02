Дело Шерзата Полата: гособвинитель запросил максимальные сроки лишения свободы

2 июня 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу начались прения по делу об убийстве подростка Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Судья Ержан Жанузаков объявил о завершении главного судебного разбирательства. Сначала выступила прокурор Дана Сарсенбай. По ее словам, Шерзат Полат мог стать достойным гражданином, если бы обвиняемые не оборвали его жизнь. Она отметила: самое ужасное, что преступление произошло на глазах его родных. И безусловно, общество будет волновать справедливое наказание виновных, чтобы в будущем предотвратить аналогичные правонарушения и обеспечить безопасность граждан.

"Обычный конфликт, произошедший в ночь с 3 по 4 октября 2024 года в магазине "Камажай" в Талгаре, перерос в настоящее кровавое преступление. Подсудимые Дархан Аскентай, Думан Ыскак, Нурбол Токтаубаев позвали Шынгыса Белгожаева, Нуркияса Ильясова, Абзала Шынасыла, Равиля Сакиева, Азамата Токтаубаева, которые пришли на разборки подготовленными, с ножами. Также повели за собой Дидара Калиахмета. Первыми из хулиганских побуждений совершили нападение на Каржаубая Нурымова, Нурканата Гаипбаева, Шерзата Полата и Махмета Ахмета. Самым первым Абзал Шынасыл ударил кулаком несовершеннолетнего Махмета Ахмета, в результате чего потерпевший ударился головой о косяк двери и получил сотрясение. В этот момент в целях защиты Каржаубай Нурымов вышел с ножом, однако Дидар Калиахмет схватил его за руку и не дал ему возможность обороняться. А Белгожаев вытащил из кармана нож, напал на Нурымова, пнул дверь магазина и завел обратно его в магазин". Дана Сарсенбай

Дана Сарсенбай подчеркнула, что, когда шла драка, Шынасыл с целью убить двух человек из мести, несмотря на то что на месте были отец, мама и бабушка Шерзата, на их глазах воспользовался кухонным ножом и нанес удар подростку по жизненно важным органам – один раз ударив его у сердца.

"Шерзат Полат, поняв, что получил ножевое ранение, попытался убежать по улице Шота Руставели. Пробежав около 45-50 метров, из-за того, что его состояние ухудшилось, присел. Дальше Аскентай, Нурбол Токтаубаев, Калиахмет вместе с сообщниками – Шынасылом, Ильясовым, Азаматом Токтаубаевым, Белгожаевым и Сакиевым, которые были вооружены ножами, продолжили хулиганство и драку. Сакиев бросил в Гаипбаева бутылку, после ударил его. Калиахмет тоже ударил Гаипбаева. А Азамат Токтаубаев и Ильясов воспользовались кухонными ножами и несколько раз порезали Гаипбаева". Дана Сарсенбай

Кроме того, по версии гособвинителя, Азамат Токтаубаев ударил камнем Нурымова. В это время Шынасыл толкнул бабушку Шерзата. А Ильясов и Шынасыл удерживали маму, которая хотела направиться к сыну.

"Гаипбаев, услышав, что Шерзат сказал: "В меня что-то вонзили", направился к нему, крича, чтобы вызвали врачей. Тем временем Аскентай, Нурбол Токтаубаев, Шынасыл, Белгожаев, Ильясов, Калиахмет, Сакиев направились в сторону Шерзата Полата. Но мама первая добежала до него и молила парней не трогать ее сына. Тогда Белгожаев несколько раз пнул Полата, несколько раз ударил его по голове рукояткой ножа. А Ильясов ружьем нанес несколько ударов по голове Шерзата Полата. После чего с ним же продолжил бить Гаипбаева. Аскентай, Нурбол Токтаубаев, Сакиев, Шынасыл, Калиахмет, Азамат Токтаубаев не прекращали избивать Гаипбаева. Шынасыл и Сакиев нанесли ему ножевые ранения, из-за чего дядя Шерзата потерял сознание. Азамат Токтаубаев, увидев, что Гаипбаев выронил телефон, украл его. Только после этого группа покинула место преступления". Дана Сарсенбай

Дана Сарсенбай отметила, что вина обвиняемых полностью подтверждается материалами дела: показаниями свидетелей, аудио- и видеодоказательствами, проведенными экспертизами и выступлениями экспертов в суде.

"Абзал Шынасыл давал разные ложные показания, чтобы ввести суд в заблуждение. Сначала он признал вину в убийстве Шерзата Полата. Потом сказал, что договорился с подсудимыми и взял на себя вину, чтобы облегчить им наказание. Но какой человек возьмет на себя такое тяжелое преступление? К тому же на месте преступления он имел при себе нож. Обвиняемые заявили, что после драки он сказал им: " Я нанес кому-то удар ножом". Именно ножевое ранение около сердца оборвало жизнь подростка. Эксперты подтвердили, что он умер из-за большой кровопотери. Кроме того, в суде Шынасыл заявил, что был зол на Гаипбаева, поэтому нанес ему ножевое ранение. Это подтвердила свидетельница Эльмира Нурбекова, она рассказала, что видела эти удары. К тому же сам Гаипбаев говорил, что Шынасыл и Сакиев ударили его ножом". Дана Сарсенбай

В итоге прокурор запросила сроки для:

Абзала Шынасыла по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) – 7 лет лишения свободы, по ст. 99 ч. 2 п.п. 5, 9, 14 УК (убийство) – 20 лет лишения свободы, по ст. 24 ч. 3, 99 ч. 2 п.п. 1, 7, 9 УК (покушение на убийство) – 15 лет лишения свободы; в соответствии со ст. 58 ч. 4 УК путем частичного сложения наказаний окончательно назначить – 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) 7 лет лишения свободы, по ст. 99 ч. 2 п.п. 5, 9, 14 УК (убийство) – 20 лет лишения свободы, по ст. 24 ч. 3, 99 ч. 2 п.п. 1, 7, 9 УК (покушение на убийство) – 15 лет лишения свободы; в соответствии со ст. 58 ч. 4 УК путем частичного сложения наказаний окончательно назначить – с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Равиля Сакиева по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) – 7 лет лишения свободы, по ст. 24 ч. 3, 99 ч. 2 п.п. 7, 9 УК (покушение на убийство) – 15 лет лишения свободы; в соответствии со ст. 58 ч. 4 УК путем частичного сложения наказаний окончательно назначить – 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) – 7 лет лишения свободы, по ст. 24 ч. 3, 99 ч. 2 п.п. 7, 9 УК (покушение на убийство) – 15 лет лишения свободы; в соответствии со ст. 58 ч. 4 УК путем частичного сложения наказаний окончательно назначить – с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Азамата Токтаубаева по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) – 7 лет лишения свободы, по ст. 188 ч. 1 УК (кража) – 3 года лишения свободы, в соответствии со ст. 58 ч. 3 УК путем частичного сложения наказаний окончательно – 9 лет лишения свободы, на основании ст. 58 ч. 6 УК (приговор Талгарского райсуда от 17.10.2024 г. по ст. 106 ч.2 п.7 УК к 7 годам) путем частичного сложения наказаний окончательно назначить – 15 лет лишения свободы с отбыванием наказаний в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) – 7 лет лишения свободы, по ст. 188 ч. 1 УК (кража) – 3 года лишения свободы, в соответствии со ст. 58 ч. 3 УК путем частичного сложения наказаний окончательно – 9 лет лишения свободы, на основании ст. 58 ч. 6 УК (приговор Талгарского райсуда от 17.10.2024 г. по ст. 106 ч.2 п.7 УК к 7 годам) путем частичного сложения наказаний окончательно назначить – с отбыванием наказаний в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Нуркияса Ильясова по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) – 7 лет лишения свободы, в соответствии со ст. 60 УК (по приговору Талгарского райсуда от 04.04.2024 г. ст. 107 ч. 2 п. 5, 293 ч. 2 п.п. 1,3 УК к 2,6 года ограничения свободы) путем частичного сложения наказании окончательно назначить 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) – 7 лет лишения свободы, в соответствии со ст. 60 УК (по приговору Талгарского райсуда от 04.04.2024 г. ст. 107 ч. 2 п. 5, 293 ч. 2 п.п. 1,3 УК к 2,6 года ограничения свободы) путем частичного сложения наказании окончательно назначить с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Дархана Аскентая, Нурбола Токтаубаева, Шынгыса Белгожаева и Дидара Калиахмета по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) каждому назначить по 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) каждому назначить с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. несовершеннолетнего Думана Ыскака по ст. 434 УК (Несообщение о тяжком преступлении) – 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству, и прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.