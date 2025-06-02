Водитель-иностранец вручил полицейским блендер и 10 000 тенге в качестве откупа: чем все закончилось

В Туркестане суд вынес вердикт в отношении иностранца, который нарушил в нашей стране Правила дорожного движения на полмиллиона тенге и хотел откупиться от уплаты штрафа, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Туркестанского областного суда, 25 ноября 2024 года сотрудники полиции выявили по системе "Защита-Опасный водитель" грузовик с армянскими номерами, за которым числился неоплаченный штраф в размере 583 366 тенге.

"При остановке Volvo водитель – гражданин Республики Молдова, в целях уклонения от ответственности, дал взятку сотруднику полиции 10 000 тенге и блендер "Bosch" стоимостью 3 833 тенге", – рассказали в суде 2 июня 2025 года.

Подсудимый полностью признал вину и заключил процессуальное соглашение с обвинением. Приговором суда он признан виновным в попытке дачи взятки и осужден к штрафу в 15-кратном размере взятки, то есть 155 621 тенге.

Решение не вступило в законную силу.

Другому иностранцу в Астане грозит наказание за продажу поддельных водительских удостоверений.