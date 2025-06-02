#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
510.81
578.59
6.51
Общество

Водитель-иностранец вручил полицейским блендер и 10 000 тенге в качестве откупа: чем все закончилось

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 12:42 Фото: Zakon.kz
В Туркестане суд вынес вердикт в отношении иностранца, который нарушил в нашей стране Правила дорожного движения на полмиллиона тенге и хотел откупиться от уплаты штрафа, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Туркестанского областного суда, 25 ноября 2024 года сотрудники полиции выявили по системе "Защита-Опасный водитель" грузовик с армянскими номерами, за которым числился неоплаченный штраф в размере 583 366 тенге.

"При остановке Volvo водитель – гражданин Республики Молдова, в целях уклонения от ответственности, дал взятку сотруднику полиции 10 000 тенге и блендер "Bosch" стоимостью 3 833 тенге", – рассказали в суде 2 июня 2025 года.

Подсудимый полностью признал вину и заключил процессуальное соглашение с обвинением. Приговором суда он признан виновным в попытке дачи взятки и осужден к штрафу в 15-кратном размере взятки, то есть 155 621 тенге.

Решение не вступило в законную силу.

Другому иностранцу в Астане грозит наказание за продажу поддельных водительских удостоверений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Водителям Алматы показали участки двух улиц, которые нужно объезжать по 6 июля
Общество
12:49, Сегодня
Водителям Алматы показали участки двух улиц, которые нужно объезжать по 6 июля
В Алматы на месяц закрыли один из популярнейших туристических маршрутов
Общество
12:11, Сегодня
В Алматы на месяц закрыли один из популярнейших туристических маршрутов
Пожизненное лишение свободы попросила мама Шерзата Полата для обвиняемого в его убийстве
Общество
12:08, Сегодня
Пожизненное лишение свободы попросила мама Шерзата Полата для обвиняемого в его убийстве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: