#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
510.59
578.91
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
510.59
578.91
6.37
Общество

Предприимчивый узбекистанец нашел "способ заработка" в Астане

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 12:33 Фото: pexels
В Астане пресечена схема незаконной продажи поддельных водительских удостоверений. Об этом сегодня, 22 мая 2025 года, заявили в столичном Департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции раскрыли канал незаконной реализации поддельных водительских удостоверений в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-преступление".

"В результате оперативных мероприятий был задержан 27-летний гражданин Республики Узбекистан. Установлено, что он предлагал иностранным гражданам поддельные водительские удостоверения для регистрации в сервисах такси".Пресс-служба ДП Астаны

В ходе обыска полицейские изъяли два мобильных телефона, ноутбук, принтер, устройство для обрезки документов, а также около 150 распечатанных удостоверений, подготовленных для загрузки в базу данных приложения.

"По данному факту начато досудебное расследование. Кроме того, установлены 27 водителей такси, воспользовавшихся услугами задержанного. Все они привлечены к административной ответственности".Пресс-служба ДП Астаны

Столичные полицейские напомнили гражданам о недопустимости использования поддельных документов и предупредили о строгой ответственности, предусмотренной законодательством РК.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 12:33
Забронировал очередь на практический экзамен, но не пришел: что нужно знать кандидатам в водители

13 мая 2025 года стало известно, что в спецЦОНах Казахстана внедрили технологию биометрической идентификации личности автовладельцев и экзаменуемых при оказании государственных услуг. Позднее казахстанцам показали, как она работает.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Казахстанец показал страшную правду исчезнувшего Аральского моря
Общество
13:40, Сегодня
Казахстанец показал страшную правду исчезнувшего Аральского моря
К казахстанцам, планирующим поездки в Россию, обратился КГД
Общество
13:18, Сегодня
К казахстанцам, планирующим поездки в Россию, обратился КГД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: