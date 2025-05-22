Предприимчивый узбекистанец нашел "способ заработка" в Астане

В Астане пресечена схема незаконной продажи поддельных водительских удостоверений. Об этом сегодня, 22 мая 2025 года, заявили в столичном Департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции раскрыли канал незаконной реализации поддельных водительских удостоверений в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-преступление".

"В результате оперативных мероприятий был задержан 27-летний гражданин Республики Узбекистан. Установлено, что он предлагал иностранным гражданам поддельные водительские удостоверения для регистрации в сервисах такси". Пресс-служба ДП Астаны

В ходе обыска полицейские изъяли два мобильных телефона, ноутбук, принтер, устройство для обрезки документов, а также около 150 распечатанных удостоверений, подготовленных для загрузки в базу данных приложения.

"По данному факту начато досудебное расследование. Кроме того, установлены 27 водителей такси, воспользовавшихся услугами задержанного. Все они привлечены к административной ответственности". Пресс-служба ДП Астаны

Столичные полицейские напомнили гражданам о недопустимости использования поддельных документов и предупредили о строгой ответственности, предусмотренной законодательством РК.

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