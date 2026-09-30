Покупка самсы закончилась вызовом полиции: в Алматы проверяют купюру 10 000 тенге

В Алматы сотрудники полиции проверяют 10-тысячную купюру тенге, которой иностранцы расплатились во время покупки самсы, сообщает Zakon.kz.

Подробности инцидента сегодня, 30 сентября 2026 года, раскрыли в пресс-службе департамента полиции (ДП) южной столицы:

"Самса – за наличные, а купюра вызвала вопросы. На пульт "102" поступил вызов из Бостандыкского района Алматы. На одной из торговых точек по ул. Розыбакиева продавец обнаружила среди выручки банкноту номиналом 10 тыс. тенге, подлинность которой вызвала сомнения. На место прибыли полицейские. Иностранцев, расплатившихся этой купюрой, доставили в управление для выяснения всех обстоятельств".

Сейчас, как отметили стражи порядка, устанавливается происхождение банкноты и обстоятельства ее появления в обороте.

"Не исключается, что купюра могла оказаться у граждан случайно – например, как сувенир или подарок", – добавили в пресс-службе ДП Алматы.

22 июля 2026 года Нацбанк сделал важное предупреждение о банкнотах в 2000, 5000 и 10 000 тенге.