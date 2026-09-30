#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
439.37
498.6
5.22
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
439.37
498.6
5.22
Общество

Покупка самсы закончилась вызовом полиции: в Алматы проверяют купюру 10 000 тенге

Алматы, полиция, тенге, купюра, банкнота, проверка, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 18:33 Фото: Instagram/almaty.police
В Алматы сотрудники полиции проверяют 10-тысячную купюру тенге, которой иностранцы расплатились во время покупки самсы, сообщает Zakon.kz.

Подробности инцидента сегодня, 30 сентября 2026 года, раскрыли в пресс-службе департамента полиции (ДП) южной столицы:

"Самса – за наличные, а купюра вызвала вопросы. На пульт "102" поступил вызов из Бостандыкского района Алматы. На одной из торговых точек по ул. Розыбакиева продавец обнаружила среди выручки банкноту номиналом 10 тыс. тенге, подлинность которой вызвала сомнения. На место прибыли полицейские. Иностранцев, расплатившихся этой купюрой, доставили в управление для выяснения всех обстоятельств".

Сейчас, как отметили стражи порядка, устанавливается происхождение банкноты и обстоятельства ее появления в обороте.

"Не исключается, что купюра могла оказаться у граждан случайно – например, как сувенир или подарок", – добавили в пресс-службе ДП Алматы.

22 июля 2026 года Нацбанк сделал важное предупреждение о банкнотах в 2000, 5000 и 10 000 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
В Алматы проверяют фирмы, приглашающие иностранцев в Казахстан
12:01, 28 октября 2023
В Алматы проверяют фирмы, приглашающие иностранцев в Казахстан
В полиции Алматы объяснили, почему в городе проверяют пассажирский транспорт
11:02, 13 июня 2024
В полиции Алматы объяснили, почему в городе проверяют пассажирский транспорт
Оптовка, барахолка, рынок, базар, торговля
05:33, 20 декабря 2024
Покупателя с сувенирной купюрой задержали в Караганде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
18:39, Сегодня
Янник Синнер планирует сыграть на "Мастерсе" в Шанхае
Сборная Узбекистана U-23 вышла в финал Азиатских игр по футболу
18:23, Сегодня
Сборная Узбекистана (U23) не смогла пробиться в финал футбольного турнира Азиады-2026
Пэдди Пимблетт перед выходом в клетку
17:44, Сегодня
"Я вырублю его": Пимблетт уверен в победе над Царукяном
Тамара Ульжабаева на Азиаде-2026
17:24, Сегодня
Скалолазки Казахстана не смогли выйти в финал соревнований на Азиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: