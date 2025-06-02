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Общество

Желтая вода из крана: об угрозе эпидемии говорят власти области Улытау

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 13:57 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель акима области Улытау Жанибек Нупиров на правительственном часе в Мажилисе 2 июня 2025 года рассказал, что будет, если они станут получать меньше средств из бюджета в виде трансфертов, передает корреспондент Zakon.kz.

Нупиров заявил, что для области Улытау, считающейся одним из самых молодых регионов, трансферты общего характера – это основа выполнения базовых государственных функций. По его словам, эти средства нужны для решения проблем региона. Речь, в частности, идет о необходимости снижения износа тепловых сетей.

70% бюджета развития области направляется на ремонт подземных коммуникаций. Народ задается вопросом: "С момента образования области прошло три года, но почему облик центрального города остается без изменений?" Почему при расчете объема трансфертов принимаются во внимание климатические условия, но не учитывается износ необходимой инфраструктуры и энергозатраты для устойчивой работы в зимний период. Предлагаем рассмотреть возможность включения климатической и технической уязвимости для регионов с высокой степенью износа важной инфраструктуры", – предложил замакима.

Он также акцентировал внимание и на проблеме обеспечения населения качественной водой.

"Очистные сооружения в Жезказгане были построены в 1966 году, а уровень их износа составляет 90%. Вода потребляется из открытого водоема. Все вы видите в соцсетях желтую воду, текущую из крана. Износ очистных сооружений и канализации в Жезказгане составляет 75%, в Сатпаеве достигает 90%. Не можем отрицать, что отходы снова попадают в водохранилище, из которого пьет население. Кроме этого, этой весной было зарегистрировано 16 800 случаев гибели сайгаков, часть из которых произошла в зоне водозабора. Это создает угрозы распространения эпидемии", – заявил Жанибек Нупиров.

По его словам, даже с учетом того, что методика учитывает численность населения и климат, она не охватывает санитарно-эпидемиологические риски и чрезвычайные экологические ситуации.

2 июня 2025 года депутат Татьяна Савельева указала на противоречие официальной и ведомственной статистики. По ее словам, нереалистичная статистика мешает формированию обоснованных трансфертов.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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